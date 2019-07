A juliol, Nits de jazz a l’Hort de Manus de l’Alcúdia

Connect on Linked in

Per quart any consecutiu, les regidories de Cultura i Festes de l’ajuntament de l’Alcúdia organitzen les Nits a l’Hort de Manus, els dos primers divendres del més de juliol. Enguany la proposta torna a estar centrada en el JAZZ, amb dues formacions de la màxima qualitat.



El dia 5 de juliol, començarà amb THAT OLD FEELING, quintet que interpreta un exquisit repertori basat en la gran època de la cançó jazz, a l’estil “crooner” i la particularitat de presentar com a veu solista l’alcudià Oscar Briz. Estem parlant de cançó popular nord americana de la primera meitat del segle XX, amb autors cabdals del gènere com Cole Porter, Rodgers & Hart, Warren & Dubin, etc. i les referències interpretatives de Chet Baker, Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bennet,… N’incorporen també d’altres parts del món on la influència del jazz va reverberar amb força; noms icònics de la cultura francòfona com Ives Montand i Charles Trenet i també de la brasileira, amb Antonio Carlos Jobim com a gran referent .

Amb Lucas Ibañez com a guitarrista, Felip Santandreu, baterista, Amadeu Adell, contrabaixista, Clara Juan Soler, saxofonista i Òscar Briz a la veu.



El segon concert, per al dia 12 de juliol, actuarà LAS VEGAS JAZZ BAND, una banda que deixa a l´audiència amb els records de quan esta famosa i emblemàtica ciutat era la capital del Show business i del swing, versionant temes de Nancy Wilson, Peggy Lee, Shirley Bassey, Lena Horne, Carol Lawrence, Eydie Gormé, Bobby Darin, Frank Sinatra, Jack Jones, Dean Martin, Mel Torme, Sammy Davis Jr. I molts més… És presentaran a l’Hort de Manus amb un septet que de vegades sona com una Big Band, amb Eva Romero, una de les millors veus de jazz de la Comunitat Valenciana, Jeff Jerolamon a la bateria, Eduard Marquina al piano, Fede Crespo, trompeta, Joan Benavent, saxo, Paco Soler trombó i Julio Fuster, contrabaix.



Com sempre, abans dels concerts, hi haurà un sopar de bracet (sobaquillo) a la fresca de l’Hort de Manus, per anar creant l’ambient adequat. El preu de l’entrada per a cadascun dels dos concerts serà de 5€ , si es compren entrades per als dos alhora el preu és de 8 €

Les entrades estaran a la venda a partir de dimarts 2 de juliol a la Casa de la Cultura, de 9 a 13h i de 16 a 20 h.