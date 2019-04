A la presentació no va faltar cap dels candidats. S’exposaren les idees que durien a terme si el partit guanya les eleccions.

Connect on Linked in

La sala de sessions de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell es va omplir de gom a gom en la presentació de la candidatura del grup local Compromís. L’actual alcaldessa i candidata a l’alcaldia de Compromís Rosella Antolí va conduir l’acte.

A l’acte es va destacar la necessitat i la importància que Compromís estiga ben representada en totes les institucionsm

El candidat a les Corts Valencianes explica en què ha consistit la campanya que s’ha presentat

Per altra banda, els mateixos candidats, pocs dies abans de conéixer els resultats ens conten com viuen els actes, la presentació de la campanya i com no que esperen d’aquest 28 d’abril.

Haurem d’esperar fins al pròxim cap de setmana per saber si aquest grup local ha complit les seues expectatives.