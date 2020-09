Connect on Linked in

Esta serà la primera edició en què no es tancarà la circulació en la Plaça de l’Ajuntament després de la seua conversió en zona de vianants.

A partir del pròxim dimecres 16 i fins al 22 de setembre València celebrarà una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible (SEM). Es tracta, com ha assenyalat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, de l’edició “més complexa de celebrar però al mateix temps la més necessària, en tots dos casos en relació amb la COVID-19”. I ho és, ha afegit, perquè “d’una banda la pandèmia dificulta o directament impedix la celebració dels actes massius que hem programat els anys anteriors i esperem recuperar en breu; però per un altre, perquè ha posat de manifest la importància de la mobilitat sostenible i la necessitat de reduir la destacada presència i ocupació del trànsit motoritzat a les nostres ciutats, i per això és important celebrar-la i continuar sensibilitzant sobre una cosa que a hores d’ara cada vegada menys gent discutix”.



Així, la Setmana Europea de la Mobilitat —una campanya internacional dirigida a sensibilitzar tant als representants públics com a la ciutadania, sobre les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i els beneficis de l’ús de maneres de transport més sostenibles (el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu)— se celebrarà enguany d’una manera més limitada, combinant l’execució d’actuacions amb la celebració d’actes i campanyes de sensibilització.



En este sentit, les activitats organitzades per a la SEM2020, se centren especialment en dos dels col·lectius que major possibilitat tenen de créixer en ús de la bici: la comunitat escolar i la laboral. La campanya ‘En esta casa anem amb bici al col·le’, amb consells per a animar a anar a estudiar amb bici, centrarà el primer grup, mentre que també es desenvoluparan diverses accions dirigides als treballadors i treballadores, amb la col·laboració en vídeos del Pacte per l’Ocupació Ciutat de València, o el curs de formació ‘Amb bici al treball’ dirigit a treballadors i treballadores de l’Ajuntament València.



Un altre acte destacat, en este cas dirigit al sector econòmic, serà la Jornada BICIeconomía que, desenvolupada en internet, tindrà lloc el dimarts 22 de setembre. La jornada estarà dirigida a assenyalar com el creixement de l’ús de la bici ajuda a millorar l’economia i concedix un desenvolupament estable i sostenible als entorns en els quals s’aplica. En les diferents sessions es presentaran estudis i informes a nivell internacional i nacional que constaten la repercussió positiva de l’avanç de la bicicleta a les nostres ciutats. En la taula del matí es comptarà amb la participació de Holger Haubold, representant en projectes econòmics de la European Cyclist Federation, així com amb Gianluca Santilli, representant de Bikeconomy Forum; mentre que en la de la vesprada participaran representants dels diferents sectors de l’economia nacional i valenciana, tant de cicloturisme, com a indústria, botigues, ciclologística i altres servicis destacats de l’economia de la bicicleta.



UN 22 DE SETEMBRE AMB LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT JA “ALLIBERADA”



Covid-19 al marge, la present edició de la SEM ja anava a tindre un fet diferencial: ser la primera en la qual no s’interrompria el trànsit en la Plaça de l’Ajuntament per a visibilitzar la bondat de retirar-ho, donada la recuperació definitiva de l’espai per part de la Regidoria de Mobilitat Sostenible el mes de març passat. “És una pena no poder celebrar la reconquesta de l’espai este 22 de setembre i el camí que hem realitzat per a aconseguir-la com es mereix, però la veritat és que centenars de valencianes i valencians celebren la recuperació d’esta plaça i altres espais diàriament”, ha apuntat Grezzi, “i el que potser toca ara és obrir el debat per a vore de quins altres carrers i places volem retirar la circulació del trànsit motoritzat privat, quins altres carrers hem de provar de deixar exclusivament per a passejar i les maneres de mobilitat sostenibles”.



Una altra particularitat significativa d’esta SEM serà la impossibilitat, per motius de seguretat i aforament, d’acompanyar la celebració del 22 de setembre, Dia Sense Cotxes, amb la gratuïtat del servici d’EMT.



Tota la informació de la SEM 2020 està disponible en la web www.valencia.es/agenciabici.