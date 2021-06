Acaben les obres de millora del carrer Nicolás Andreu de Torrent

Print This Post

El carrer Nicolás Andreu va tornar a obrir-se al trànsit després de l’asfaltat de la calçada i senyalització amb els quals es posava fi a les obres de millora. Aquestes intervencions formen part del ‘Pla de Reurbanització de vies públiques” posat en marxa per l’Ajuntament de Torrent, amb la finalitat de regenerar els barris i millorar la qualitat de vida dels veïns.

Entre les actuacions dutes a terme es troben l’ampliació i repavimentació de les voreres, millorant així les zones per als vianants i la seua seguretat. També s’han renovat les escomeses del sanejament amb la finalitat de millorar el drenatge d’aquestes i la seua capacitat. A més, s’ha dut a terme la renovació de la xarxa d’aigua potable, així com la retirada de la xarxa actual de fibrociment han sigut unes altres de les actuacions que s’han realitzat.