Acord de govern en la Diputació de València

Després de la reelecció de Toni Gaspar com a president, Compromís mantindrà la Vicepresidència primera i el PSPV designarà la segona i la tercera amb aquesta aliança que es mantindrà 4 anys més



Els socialistes gestionaran Hisenda, Cooperació, Educació, Igualtat, Carreteres i Turisme, i Compromís Cultura, Medi Ambient i Informàtica, entre altres àrees

El PSPV, amb 13 representants, i Compromís, amb 5 membres en la corporació provincial, han aconseguit aquest dimarts un acord de govern per als pròxims 4 anys en la Diputació de València. Després de la reelecció de Toni Gaspar com a president en el ple d’investidura del passat 10 de juliol, tots dos partits van iniciar les negociacions que han arribat a bon port en tot just 3 dies.

Quant a la gestió de la corporació durant l’onzena legislatura, els socialistes gestionaran Hisenda, Cooperació, Benestar Social i Educació, Igualtat i Turisme, entre altres àrees, mentre que Compromís s’encarregarà de la major part dels blocs de Cultura i Medi Ambient i Sostenibilitat, fruit d’un acord que manté l’esperit del Pacte del Botànic.

En la mateixa línia, Compromís mantindrà la Vicepresidència primera de la institució que ja va tindre la passada legislatura, en la qual l’acord de govern va incloure també a Esquerra Unida i València en Comú, que aquesta vegada no han obtingut representació en la Diputació després de les eleccions del 26 de maig. També hi haurà altres dues vicepresidències els responsables de les quals seran del Grup Socialista. Totes les vicepresidències portaran inclosa àrea de gestió.

Set grans àrees

L’acord de govern en la Diputació contempla que de les 7 grans àrees de gestió, al marge de Presidència, el PSPV estarà al capdavant d’Administració General, Hisenda i Innovació, Infraestructures, Cooperació Municipal i Benestar Social. Mentrestant, Compromís dirigirà les àrees de Cultura i de Medi Ambient i Sostenibilitat.

D’aquesta forma, l’equip socialista gestionarà, entre altres subàrees, Patrimoni, Gestió Tributària, Carreteres, Coordinació amb la Generalitat, Promoció Econòmica i Ocupació, Projectes Europeus, Turisme, Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Salut Pública, Educació, Joventut i Esports, Memòria Històrica i Inclusió Social. A més, en l’àrea de Presidència s’inclou Comunicació, Transparència i Igualtat, així com la Plaça de Bous. El PSPV també s’encarregarà de les Bandes de Música i de les empreses Divalterra i Egevasa.

Per part seua, Compromís serà responsable de la Gestió Cultural, museus i teatres, la Institució Alfons el Magnànim, les polítiques mediambientals, platges i jardins, Transició Energètica i Canvi Climàtic i el Consorci Provincial de Bombers. A més, gestionaran Normalització Lingüística, Informàtica i Tecnologia, el Pla de Mobilitat Sostenible, la Cooperació Internacional, Transferències i Mancomunitats, Diversitat, Govern Obert i l’empresa Girsa.

Una vegada acordada l’estructura del nou govern provincial, ara seran totes dues formacions les que situen a les seues diputades i diputats al capdavant d’aquestes àrees per a començar com més prompte millor la gestió d’una legislatura que va arrancar fa menys d’una setmana i en la qual la Diputació cerca omplir-se de polítiques per als municipis.

Un acord “sòlid”

En paraules del president de la Diputació, Toni Gaspar, “és un acord de govern sòlid, amb sinergies de bon treball de l’anterior legislatura i que de ben segur permetran quatre anys molt productius des de l’estabilitat institucional i la cooperació entre àrees, que redundarà en un millor servei als municipis valencians”. “Ha prevalgut l’interés institucional al polític o personal, i això sens dubte és molt satisfactori”, ha conclòs Gaspar.

Per part seua, la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, ha expressat igualment la satisfacció del seu partit “per reeditar un acord de progrés, en la línia del Botànic, que representa la continuïtat del treball de la passada legislatura”. Amigó ha recordat que “quan arribem aquesta era una Diputació corrupta i clientelista que hem convertit en una institució honesta, on els recursos es reparteixen sota criteris objectius entre els municipis, i en la qual hem passat de la confrontació a la col·laboració i coordinació en la relació amb la Generalitat”. “Continuarem fomentant l’autonomia municipal i la cohesió territorial, ampliant els drets socials de la ciutadania i treballant per la sostenibilitat mediambiental”, ha remarcat la responsable de Compromís.