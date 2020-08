Activitats d’estiu per a xiquets, xiquetes i persones majors a Meliana durant el mes de juliol

Connect on Linked in

Durant el mes de juliol, les regidories de Joventut i de Majors i l’Institut Municipal de Cultura de Meliana han organitzat una nova edició de l’escola d’estiu i de l’estiu major. Dos activitats molt consolidades al municipi per què, tot i la situació extraordinària de la crisi sanitària s’apostat de nou per realitzar-les.

Com destaca la regidora de Joventut, Rosa Peris: “des del primer moment, l’equip de govern vam tindre clar que, si les consicions sanitàries ho permetien, havíem de mantindre l’oferta d’oci per a la gent menuda, més encara després del confinament de tres mesos. Això sí, una oferta diferent condicionada per unes mesures de seguretat sanitària molt exigents”. Tot i això, s’ha oferit una programació molt atractiva i diversa que ha permés als xiquets i les xiquetes tornar a compartir el temps i les activitats amb gent de la seua edat. Encara que ha suposat un esforç molt important adaptar tota l’estructura de l’escola d’estiu a la normativa i als protocols sanitaris.

En aquest sentit, el president de l’Institut Municipal de Cultura, Josep Mateu, resalta els aspectes del projecte realitzat en l’escola d’estiu: “L’IMC ha utilitzat el fil conductor de la cultura japonesa per a donar coherència a unes activitats molt diverses: manualitats, tècniques, jocs; a més d’elements molt arrelats en aquella cultura pel que fa a l’ordre i el detallisme que han facilitat molt la introducció de les normes d’higiene i l’ús de la careta”. Així, entre altres activitats, els xiquets i les xiquetes van caracteritzar les seues caretes, van aprendre escriptura japonesa i van elaborar grues d’origami. A més. van conéixer la llegenda del Tanabata, la festa de l’estiu japonés; van fer construccions amb tubs de cartró i fanalets de paper de decoració. També es van aproximar al còmic japonés, el manga, i es van construir el seu instrument, el denden-daiko. Activitats alternades amb jocs esportius. L’activitat d’enguany ha estat concebuda en dos quinzenes i hi han participat 70 xiquets i xiquetes, que han tingut 9 monitors/res i una coordinadora, i el suport de la tècnica de joventut.

Pel que fa a l’estiu major, s’han programat sobretot activitats de manteniment físic en diferents parcs del municipi, activitats culturals com ara la visita al centre d’art Bombas Gen, risoteràpia, tallers diversos o la visita al mercat local per a comprar els productes del dinar de cloenda. En aquest àmbit, la regidora de Majors, Marta Valero, també ha incidit: “El col·lectiu de les persones majors també ha patit molt amb el confinament i necessitaven reprendre una certa normalitat amb algunes activitats com les oferides per l’estiu major”. Hi han participat unes 40 persones en les diferents activitats.