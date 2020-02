Actuació preventiva a Paiporta contra la processionària del pi

Connect on Linked in

La regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta realitza els últims dies les actuacions preventives programades per tal de frenar l’aparició de la processionària del pi. Aquestes actuacions formen part del calendari anual per a combatre diferents plagues just en els moments en què apareixen. Els tractaments contra la processionària s’han centrat en les pinades repartides per tot el terme municipi i el nucli urbà. El consistori recorda al veïnat que, en cas de detectar bosses o cucs de processionària, s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament a través del registre d’entrada, o bé amb una incidència en l’apliació mòbil municipal, descarregable al web paiportainfo.es/landing