ACTUALITZACIÓ MESURES PREVENTIVES CULLERA COVID-19 (16/03/2020 – 12 h)

CULLERA. 16-03-2020. L’Ajuntament de Cullera informa que al llarg de la jornada de hui s’han ampliat les mesures preventives en relació a la crisi del Covid-19. Les noves actuacions dutes a terme són les següents:

1.- Activació del pla de desinfecció de vies públiques mitjançant l’empresa concessionària de neteja viària i els operaris municipals. Este pla inclou regs intensius i continus dels carrers en tota la població.

2.- Instal·lació de sistemes de separació entre persones i control d’aforament en els comerços oberts al públic per a evitar aglomeracions i contactes que puguen ser focus de transmissió del virus.

L’ajuntament informa que a partir d’ara els casos d’infeccions per Coronavirus relatius a Cullera seran reportats per les autoritats sanitàries competents, seguint les instruccions donades per estes.