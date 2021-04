Adéu a Andreu, el Xop del Xaparral, de l’Alcúdia

Connect on Linked in

La brigada de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha procedit al tallament del Xop, més conegut entre els veïns i veïnes del poble com Andreu, el Xop del Xaparral, que estava situat al Parc de la Fira Gastronòmica.

Un fet que ha entristit a molts veïns i veïnes que van créixer amb la presència d’este arbre i el seu Germà, el plataner Toni, que afortunadament encara llueix al parc. El fet que ha provocat que es prenguera la decisió de tallar el xop de tants anys, va ser el mal estat en el qual es trobava, ja que podia provocar algun incident al seu voltant i era un perill i una irresponsabilitat mantenir-lo d’eixa manera, més estant situat com estava al costar d’una zona de parc infantil.

Per a tallar l’arbre, i donada la seua envergadura, va ser necessària la col·laboració d’un camió amb ploma, per tal d’assegurar cada un dels trossos del tronc que s’anaven tallant de dalt cap a baix i dipositant en un altre camió. Una operació que va començar a les 7 del matí amb la tallada de les branques menys pesades i es va allargar dins a passades les 2 de la vesprada.

“La intenció de l’ajuntament és tornar a plantar un xop –ens explica el regidor d’agricultura, Aureli Amat– haurem de desplaçar un parell de metres l’escocell, però eixa zona del parc ens una anys tindrà l’ombra d’un xop, com l’ha tinguda els últims 55 anys”

Este xop i el plataner es plantaren l’any 1966 i en complir 50 anys, l’any 2016, l’Ajuntament de l’Alcúdia va fer una placa de commemoració amb l’any de plantació, i el nom dels veïns de la família propietària de l’antic Xaparral que els van plantar sent uns xiquets: Toni i Andreu.

L’arbre plantat per Toni és conegut pel veïnat com el Plataner del Xaparral, i encara dona ombra als visitants del parc de la Fira Gastronòmica i, fins i tot, este últim any es va il·luminar durant les Festes de Nadal. Este arbre es troba en perfectes condicions i s’espera que dure molts més anys, com no ho ha pogut fer el Xop del Xaparral.