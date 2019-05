ADISPAC reformarà la coberta de les instal·lacions amb una subvenció de 68.000€

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El finançament estarà a càrrec de la Fundació ONCe, ADISPAC i l’Ajuntament d’Alzira.

Les instal·lacions del Centre Ocupacional La Ribera d’ADISPAC lluirà al setembre una nova coberta. Es tracta d’una reivindicació que l’associació demana des de fa anys i que enguany serà una realitat gràcies a una subvenció de 68.000€.

L’empresa constructora ha comentat com es durà a terme el desmuntatge de la coberta. L’obra es farà en els mesos de juliol i agost quan el centre està inactiu.

L’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha destacat la importància de l’obra per a les persones que diàriament treballen al seu interior.

ADISPAC té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, mitjançant el bon funcionament d’un servei especialitzat com és el Centre Ocupacional La Ribera, fundat en 1975.

Un taller ocupacional en el qual es potencia la formació integral i autonomia de les persones amb discapacitat mitjançant la teràpia ocupacional, la formació prelaboral, suport psicològic, formatiu, de salut i higiene.

Tot això des de la perspectiva del pla centrat en la persona, basat en l’escolta activa de les necessitats dels usuaris i usuàries i de les seues famílies.

Amb aquesta reforma que prompte es durà a terme s’aconseguirà un major benestar físic i emocional i com no, una major seguretat per a tots ells.