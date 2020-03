ADISTO de Torrent celebra la seua jornada fallera amb l’Ofrena i la Cremà de la falla

Connect on Linked in

Avançant-se a les festes falleres, l’associació ADISTO de Torrent va celebrar diumenge passat la seua tradicional festa fallera. La jornada es va iniciar amb la Plantà de la falla, realitzada pels membres de la pròpia associació. El monument, l’eix central del qual estava compost per un arbre, comptava amb diferents ninots de xiquets i xiquetes, a més de flors i cors. El programa va continuar amb l’Ofrena en honor a la Verge dels Desemparats. Els xics i xiques, amb rams a la mà, van recórrer els carrers del barri, acabant en la parròquia de la Sagrada Família. La fallera major de ADISTO, Inma Olmeda González, i la presidenta Marina Sánchez García, van estar acompanyades de les falleres majors de Torrent, Sandra Peris i Alicia Pallardó, al costat de les seues respectives corts d’honor, l’alcalde Jesús Ros, el regidor de Falles, Pascual Martínez, i els representants de la corporació municipal.



Durant el matí també es van realitzar tallers per a tots els públics, completant-se les activitats amb un esmorzar i posterior menjar. Per a posar el punt final, com no podia ser d’una altra manera, el monument faller va cremar en foc i es va fer cendres, davant l’atenta mirada de les màximes representants de la falles de ADISTO, Marina Sanchez i Inma Olmeda.