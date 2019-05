Adsuara sol·licita millores en el transport metropolità d’Alfafar i València

Connect on Linked in

En una sol·licitud formal, l’alcalde i candidat popular a l’alcaldia d’Alfafar sol·licita l’ampliació del Bo d’Or al municipi, i la implantació d’una tarifa i bitllet únic a tots els transports.

Aquestes sol·licituds se sumen a les al·legacions al mapa de transports, la creació d’un autobús interurbà, i el soterrament de les vies de RENFE

Amb la intenció de millorar la mobilitat i el transport entre Alfafar i els municipis confrontants, Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar i candidat popular a l’alcaldia del municipi, ha presentat a l’Agència de Transport Metropolità de València, una sol·licitud formal que recull la inclusió del municipi en el bo ore de l’EMT, i la implantació d’una tarifa i bitllet únic per a tots els transports de l’àrea metropolitana.

Aquesta sol·licitud es basa en les propostes realitzades pels veïns i veïnes del municipi durant els últims temps, i se sustenten en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia d’Alfafar, que tenen com a objectiu la millora del transport, mobilitat i circulació de persones, alhora que es disminueix la contaminació i els gasos amb efecte d’hivernacle.

Adsuara esmenta que el que es busca amb aquesta sol·licitud és igualar Alfafar amb els altres municipis de l’àrea metropolitana, que gaudeixen d’un bitllet únic de metre, metrobus i EMT, i demana que s’incloga la xarxa de rodalia RENFE per a així estar en igualtat de condicions amb aquestes localitats. Alfafar compta, a més amb l’estació de rodalia, amb dues línies d’autobús (14 direcció Pinedo i 27) que transcorren pel seu terme municipal, i altres dos (la 14 direcció Forn d’Alcedo i la 9) que tenen la seua parada a escassos metres del terme municipal.

Aquestes sol·licituds se sumen a altres realitzades per l’alcalde d’Alfafar, com són l’ampliació de línies de metrobus, la creació d’una línia nocturna que una Alfafar amb València els caps de setmana o la connexió entre l’estació de rodalia i el metre de Paiporta. A més, es continua treballant per la creació d’un autobús urbà que unisca els barris d’Alfafar entre ells i amb la zona comercial, i el soterrament de les vies de RENFE, amb diverses reunions realitzades per Adsuara amb representants d’ADIF i Ministeri de Foment des de 2014.