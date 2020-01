AECAL ens convida a enamorar-nos amb les històries del comerç local

L’associació almussafenya inicia l’1 de febrer una nova campanya de fidelització en la qual sortejarà tres premis entre la clientela de les empreses adherides



Enamora’t amb els històries del comerç local’ és l’eslògan de la campanya de fidelització que l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) desenvoluparà amb motiu de la commemoració del Dia dels Enamorats. El 14 de febrer, l’entitat sortejarà tres regals entre les persones que hagen adquirit productes o serveis, superiors a 20 euros, en els establiments associats a AECAL entre l’1 i el 13 del citat mes. L’objectiu de la proposta, que ja es va desenvolupar amb èxit l’any passat, és difondre algunes de les experiències que es viuen comprant en els comerços locals i destacar els beneficis d’optar per ells.



Aprofitant la celebració del Dia dels Enamorats el pròxim 14 de febrer, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) llança una nova campanya de fidelització en la qual l’entitat sortejarà tres premis entre aquelles persones que realitzen les seues compres o contracten serveis, per un import superior a 20 euros, en els establiments adherits de l’1 i el 13 de febrer i que, a més, conten què els enamora del comerç local. Base Esports Martín y Rosa, Forn i Pastisseria són els patrocinadors de la iniciativa en aportar un xec regal per valor de 50 euros i dos ‘tortaes’ en forma de cor com a regals d’esta nova edició.



La proposta, que va nàixer l’any passat i porta per eslògan ‘Enamora’t amb els històries del comerç local’, presenta cinc cartells promocionals en els quals es destaquen algunes de les situacions que solen anar acompanyades al consum en aquest tipus de negocis i que el col·lectiu empresarial vol posar en valor perquè la ciutadania reconega el paper de cohesió social que exerceix i la seua aportació al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en la població.



“La qualitat, el tracte personalitzat i el bon preu són els tres principals motius pels quals comprar en establiments de la població és una bona opció en qualsevol època de l’any. AECAL posa l’accent en eixos valors i ho fa, a més, d’una manera molt original, ideant i impulsant projectes que compten sempre amb el ple suport de l’Ajuntament i d’Unió Gremial”, destaca el regidor de Comerç, Alex Fuentes.



‘Quan t’acompanyen a casa perquè la compra pesa massa’, ‘Quan t’avisen perquè ja tenen la novetat que estaves esperant’, ‘Quan t’informen dels detalls de cada producte’, Quan encarregues el preparat de paella per WhatsApp’, i ‘Quan els productes porten un extra d’amor’ són les frases que AECAL anirà publicant en les seues xarxes socials per a donar a conéixer la campanya, que compta amb la col·laboració de Unió Gremial i del consistori municipal.



El sorteig se celebrarà el dijous 13 de febrer a les 15 hores en el Centre Cultural i després del mateix s’avisarà a les persones guanyadores perquè passen a recollir els seus premis en els establiments comercials patrocinadors.