AECC Almussafes recapta 1.257 en les dues taules petitòries instal·lades en el municipi amb motiu de la seua última qüestació

A aquesta quantitat cal sumar-li el que s’haja recollit en les guardioles dels comerços d’AECAL i la donació que realitze aquesta entitat aquest divendres 4 d’octubre



L’Associació Espanyola contra el Càncer d’Almussafes va recaptar ahir, dimarts 1 d’octubre, 1.257 euros en la qüestació realitzada durant el matí en les dues taules petitòries instal·lades en el nucli urbà. Aquesta quantitat es veurà incrementada quan se sumen els diners depositats en les guardioles distribuïdes en una vintena d’establiments i la donació que realitzarà l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL). L’import total de la campanya es coneixerà aquest divendres 4 d’octubre a les 16 hores.



La gran solidaritat de la ciutadania almussafenya va tornar a quedar demostrada ahir, dimarts 1 d’octubre, amb la celebració de la tradició qüestació anual de l’Associació Espanyola contra el Càncer de la localitat. En les dues taules petitòries instal·lades per l’entitat durant el matí, una enfront de l’edifici de l’Ajuntament i una altra en la plaça Major, el grup de col·laboradors i col·laboradores va aconseguir recaptar un total de 1.257 euros.



Aquesta quantitat es veurà incrementada aquest divendres 4 d’octubre a les 16 hores, moment en el qual l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) entregarà a AECC Almussafes les 20 guardioles distribuïdes en diversos establiments adherits a l’entitat, on la clientela ha anat realitzant les seues aportacions a la causa, i un donatiu de l’entitat que aglutina a les xicotetes i mitjanes empreses de la població.



Aquesta demostració pública del compromís d’Almussafes amb la investigació d’aquesta malaltia no és l’única que es produeix al llarg de l’any. La Junta Local d’AECC del municipi també organitza altres iniciatives amb l’objectiu d’augmentar els fons per a facilitar l’estudi d’aquesta dolència i millorar així els tractaments disponibles. En aquest sentit, entre les activitats que figuren en el calendari destaquen la Gala Benèfica de les festes patronals, la Run Càncer o el Repte Solidari.



Així mateix, també posen en marxa activitats formatives i de prevenció i participen activament en iniciatives impulsades pel consistori i per altres associacions de la localitat, com és el cas de la fira familiar nadalenca MIRAQUEBÉ o els diferents esmorzars solidaris que es programen. Finalment, també és destacable el servei de psicooncologia que des del mes de setembre de 2018 presta l’associació al centre de salut local.