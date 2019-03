AFABALS celebra el seu XV aniversari a Almussafes

Connect on Linked in

L’associació va organitzar el passat divendres 15 de març una exposició fotogràfica que va aprofitar per a commemorar el seu quinze aniversari

El divendres passat 15 de març a les 18 hores, AFABALS, l’associació de familiars de persones amb deteriorament cognitiu produït principalment per l’Alzheimer o un altre tipus de demència o amb dany cerebral adquirit de Benifaió, Almussafes i Sollana, va inaugurar en el hall del Centre Cultural d’Almussafes una exposició fotogràfica amb la qual commemoren el seu 15 aniversari. L’entitat ha utilitzat esta exposició per a donar visibilitat a totes les persones usuàries del Centre d’Estimulació “La Llimera” i a totes les activitats que es realitzen en ell, coincidint amb el seu XV Aniversari. A la inauguració va acudir tot l’equip professional del centre, encapçalat per la presidenta de l’associació, María Milagro Domingo López i la directora del centre d’estimulació i rehabilitació “La Llimera”, Cristina Miralles Navarro, així com la regidora de Cultura, Davinia Calatayud.

Autoritats i professionals del Centre d’Estimulació “Llimera”, entre ells la presidenta d’AFABALS, Mª Milagro Domingo López i la directora, Cristina Miralles Navarro, així com familiars de les persones usuàries del centre, van assistir a la inauguració de la mostra “Afabals, 15 anys amb el teu”, que integra un total de 33 fotografies que retraten les persones residents del Centre realitzant activitats quotidianes que les ajuden a rehabilitar-se. Les fotografies, creació de la treballadora del centre, Mar Magraner Bonifacio, han servit per a homenatjar totes eixes persones que els han acompanyat durant estos 15 anys.

L’edil de cultura, Davinia Calatayud, va assistir a la celebració i va felicitar a l’associació i al Centre “La Llimera” per estos 15 anys d’esforç i treball dedicat a ajudar a les persones més majors que patixen esta malaltia, i, a totes les seues famílies que dia a dia han de conviure amb ella”. “És de vital importància per a la nostra societat que existisquen centres com La Llimera que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i que, a més, obrin les seues portes amb iniciatives com esta que aprofundixen en esta dolència que, desgraciadament, patixen cada vegada més persones”.

Enguany, AFABALS celebra el seu quinze aniversari, motiu pel qual estan realitzant una sèrie d’activitats amb la implicació de totes les persones usuàries, amb l’objectiu de traure el centre al carrer i donar-li la visibilitat que es mereixen.

L’exposició fotogràfica, que es podrà visitar fins al pròxim 28 de març en el Centre Cultural d’Almussafes, ja va estar exposada a Benifaió durant el passat mes de febrer i es traslladarà, en breu, a Sollana, per tractar-se de les tres localitats amb què treballa el Centre “La Llimera”.