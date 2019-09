Print This Post

Benifaió mostrarà de nou la seua solidaritat amb les persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer en la Marxa que tindrà lloc dissabte que ve 28 de setembre amb eixida a les 10:30h des de la Plaça Major del municipi.

Organitzada per l’Associació AFABALS en col·laboració amb l’Ajuntament de Benifaió, la cita esportiva i solidària reunirà, com cada any, a un gran nombre de participants.