Agility Almussafes aconsegueix set medalles en la prova de Reis

L’entitat es va traslladar el passat cap de setmana al Puig per a disputar aquest campionat de la Reial Societat Canina d’Espanya





Esportiu Agility Almussafes ha començat amb gran èxit el nou any. L’associació, acostumada a pujar en nombroses ocasions al podi, ha entrat en el 2020 mantenint aquest alt nivell. Fins a set vegades van pujar al calaix el passat cap de setmana els almussafenys participants en la primera prova de la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE), disputada en les instal·lacions d’Agility La Huella del Puig.



El dissabte 4 de gener, i amb Marc Rabadá com a jutge del torneig, Arcadio Andrés i Tizona van ser primers en Large Grau 2 i Ulises Castañeda i Aria van aconseguir el mateix lloc en XS Grau 1. A més, Miguel Sanz i Cantabria van conquistar la plata en XS Grau 2.



Ja el diumenge 5, Ulises Castañeda i Aria van aconseguir la primera plaça, rebent un or que també van aconseguir emportar-se a casa Nacho Jordán i Sweet en S Grau 1. Aqueixa mateixa jornada, Iván Merino i Pepa van ser mereixedors de la plata, en XS Grau 2, i Miguel Sanz i Cantabria van repetir entre els millors amb un bronze.



A totes aquestes alegries es va sumar l’ascens a Grau 3 d’Isabel Gimeno i Tattoo, amb el que l’entitat va tancar una convocatòria amb uns resultats que consideren molt satisfactoris.