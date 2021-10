Agricultura celebra el Dia de la Dona Rural amb una jornada en El Palmar dedicada a les dones pescadores

Connect on Linked in

Mireia Mollà reivindica els espais de reconeixement i memòria col·lectiva mentre que Mónica Oltra destaca iniciatives encaminades a impulsar la visibilitat i el prestigi de les dones rurals



La jornada visibilitza el treball de les dones en el sector pesquer a través de les seues protagonistes



La Conselleria d’Agricultura i Desenvolupament Rural, a través del Servei de Promoció de la Dona Rural, ha celebrat hui una jornada en El Palmar dedicada a les dones pescadores amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural que es commemora el 15 d’octubre.



Les dones de la mar: pescadores, xarxeres, poseres, armadores, representants de confraries i de les associacions de dones han sigut les protagonistes de la jornada que han compartit les seues experiències de lluita per la igualtat en el sector i han recordat a totes les pioneres que van obrir camí.



La consellera d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Mireia Mollà, ha clausurat la jornada agraint l’exemple de les dones pescadores del Palmar, referents a seguir per a “visibilitzar i corregir les desigualtats entre homes i dones existents en el medi rural”.



“El de hui ha de ser un espai de memòria col·lectiva i d’agraïment a totes les dones que van haver de superar la discriminació i van travessar un camí dolorós, desolador, incomprés o fins i tot a vegades solitari”, ha indicat Mollà en referència a Teresa Chardí, Carmen Serrano, Elena Marco i Teresa Bru, Felicidad Dasí i Vicenta Dasí, les sis dones que van reclamar el dret de pesca en El Palmar i que en 2008 van aconseguir que una sentència judicial els donara la raó.



La vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives i Igualtat, Mónica Oltra, ha obert la jornada reivindicant el treball essencial de les dones en el sector primari, un treball invisibilitzat en entorns molt masculinitzats i marcat per les particularitats del món rural com l’envelliment i la despoblació.



Les estadístiques que xifren en només el 3% les dones que treballen en la mar posa en relleu el desequilibri entre els números i la realitat del sector. Les aportacions d’aquesta posada en comú contribuiran, juntament amb els resultats de diferents processos participatius de dones rurals que tindran lloc a la Comunitat Valenciana, a l’elaboració del I Pla de Promoció de la Dona Rural de la Comunitat Valenciana.



El nou servei de Promoció de la Dona Rural compleix un compromís del Govern l’objectiu del qual és el de sumar esforços per a la igualtat efectiva en l’entorn rural i desenvolupar totes aquelles iniciatives orientades a impulsar un canvi de mentalitat i a afavorir el reconeixement, la visibilitat i el prestigi d’aquestes dones.