Agricultura publica l’actualització del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a València i el seu entorn metropolità

Connect on Linked in

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat l’acord del Consell pel qual s’actualitza el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire en la zona de València i el seu entorn metropolità. Les modificacions introduïdes poden consultar-se en el DOGV ací: consultar ací

L’actualització del Pla és conseqüència de la situació del municipi de València i respon a “les exigències que la normativa relativa a la gestió i avaluació de la qualitat de l’aire ambient estableix enfront de determinades situacions de superació de límits de contaminants i donada la necessitat d’actualitzar i reflectir noves mesures a les quals es contemplen en el document Plans per a la millora de la qualitat de l’aire de l’aglomeració ES1016: L’Horta (València i entorn metropolità)”, aprovat pel Consell e n 2013.

L’objectiu és proporcionar a la ciutadania una millora en la qualitat de vida a València i aconseguir una mobilitat més sostenible, amb reducció de la densitat de trànsit motoritzat tant en el nucli urbà com en les connexions amb l’àrea metropolitana.

Per això, entre les principals mesures es troba el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Àrea Metropolitana de València, basat en una visió a llarg termini del transport i la mobilitat que abasta totes les formes de transport: públic i privat, persones i mercaderies, motoritzats i no motoritzats, així com mudances i estacionament.

Així mateix, s’inclou tot un diagnòstic dels nivells de contaminants en l’aglomeració de l’Horta i un estudi dels nivells d’òxids de nitrogen a la ciutat més detallat, a més d’una anàlisi en la mobilitat urbana a València.

Col·laboració entre administracions

L’elaboració, realitzada de manera conjunta entre l’Ajuntament de València, l’administració autonòmica i l’Autoritat Portuària, inclou propostes d’aquestes tres entitats.

Quant a les propostes de la Generalitat, cal destacar la instal·lació d’una nova estació pertanyent a la Xarxa Valenciana de vigilància i control de la Contaminació Atmosfèrica, que vigile i controle els òxids de nitrogen, en la zona centre de València, així com la realització cada quatre mesos de campanyes de mesurament complementàries a la Xarxa Valenciana d’òxids de nitrogen per dosimetria passiva en col·laboració amb la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).

En aquesta línia, des del Consistori valencià s’han realitzat actuacions com la creació de vials per al transport sostenible i no mecanitzat; la creació de zones 20 i 30 en el centre urbà i d’espais reurbanitzats on guanya espai el vianant. De la mateixa manera s’ha escoltat les aportacions d’altres municipis de l’àrea metropolitana.

Part de les mesures proposades ja estan sent executades per la Generalitat i l’Ajuntament de València, seguint una línia de treball i col·laboració enfront de la contaminació atmosfèrica.