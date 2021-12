Ahir la Diputació de València va presentar la campanya «Som de barri, de ciutat, de botiga, de mercat» a Algemesí

Connect on Linked in

La unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha presentat aquest dimarts 30 de novembre la campanya de foment del valencià ‘Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat’ al saló de plens de l’Ajuntament d’Algemesí. Aquesta campanya combina els valors de proximitat, qualitat i confiança que caracteritzen tant el comerç de barri i de mercat com a la llengua pròpia del poble valencià.

La presentació va comptar amb la participació d’Immaculada Cerdà, cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València que va destacar que “Algemesí ha estat inspiració i referent en iniciativa de premis a l’ús del valencià, on ja fa més de 20 anys que es duen a terme.” A l’acte també van estar presents el regidor de Promoció del Valencià, Rafa Lluch, la regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido i l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano que es va mostrar molt agraïda amb la Diputació per ser una “institució inquieta i proactiva que, a banda de gestionar el dia a dia, també posa en marxa iniciatives atractives amb marca local.”

L’acte va estar guiat en tot moment per les còmiques Maria Juan i María Zamora, les quals van difondre els objectius de la campanya amb un toc d’humor molt apreciat pel públic assistent, que va estar gran part de la presentació aplaudint i rient. Per concloure, les còmiques van repartir carros de compra fabricats a Pedreguer i bobines de paper d’embolicar produïdes a l’Orxa, amb un disseny que inclou frases típiques que s’escolten en botigues dels pobles i barris. Inmaculada Cerdà va aprofitar aquest moment per fer emfàsi en el carro com a opció intel·ligent, ecològica i sostenible, “vas caminant, no uses plàstic i dones suport al comerç del barri.”



La campanya, que compta amb un videoclip de factura algemesinenca -creat per Nat Estudi i La Casa Cantonera – i amb una cançó creada expressament pel grup de rap Herba Negra, es coordinarà en l’àmbit municipal des de l’Agència de Promoció del Valencià amb el suport de la regidoria de Promoció Econòmica.



La presentació, a banda d’Algemesí, també s’està realitzant en altres ajuntaments, concretament en tots els que han creat premis a l’ús del valencià en empreses i establiments comercials, com són Alzira, Montserrat, Silla, Massamagrell, Burjassot, Quart de Poblet, Corbera, Catadau, Canet d’en Berenguer, Alboraia i Xàtiva.