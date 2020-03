Ajudes directes de 57,5 milions d’euros per als autònoms, ja és una realitat!

Connect on Linked in

El Consell ha aprovat diversos acords relacionats amb la crisi del COVID-19, entre ells, ajudes als autònoms afectats per aquesta epidèmia.

Per altra banda, també s’ha aprovat una mesura de carácter tributari, la vicepresidenta del Consell ens ho explica.

També s’hi ha aprovat un decret amb mesures extraordinàries per als serveis essencials d’Emergències que actuen enfront del COVID-19 com també s’hi ha garantit el pagament total de les places dels centres de dia tancats per aquesta crisi. Mesures que milloraran la nostra qualitat de vida durant el confinament.