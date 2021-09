Ajuntament d’Almussafes i APPI incideixen en la necessitat que l’oferta de formació professional de l’IES Almussafes done resposta a la demanda del teixit empresarial local

Connect on Linked in

Dimarts passat, 31 d’agost, van entregar a la Direcció General de Formació Professional el document informatiu amb les formacions més sol·licitades

L’executiu local mostra la seua disposició a la cessió provisional d’espais públics per a impartir nous cicles a partir del curs 2022-2023

Les empreses dels polígons industrials Joan Carles I i Nord requereixen de mà d’obra especialitzada i la formació professional que s’imparteix en l’IES Almussafes hauria de donar resposta a aquesta necessitat. D’aquí ve que tant l’Ajuntament d’Almussafes com l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (*APPI) treballen conjuntament, juntament amb la Conselleria d’Educació, per a aconseguir aquest objectiu. Durant aquest any s’han dut a terme diferents trobades amb la Direcció General de Formació Professional, l’últim d’ells, el celebrat dimarts passat, 31 d’agost, per a fer lliurament a Manuel Gomicia, director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de l’informe amb la relació de nou formacions, en ordre de preferència, més sol·licitades per part del teixit empresarial local després de la pertinent consulta realitzada a les empreses emplaçades als parcs industrials. El següent pas és buscar la millor fórmula per a poder implementar la citada demanda de cicles a partir del curs educatiu 2022-2023. L’alcalde, Toni González, confia en l’èxit del projecte educatiu per al qual la disposició de l’executiu local és màxima i passa per la cessió temporal a la Generalitat Valenciana de les aules i espais públics d’Almussafes necessaris a fi de facilitar la seua implantació amb la major agilitat.

Mecànica, Mecatrònica, Matriceria, Processos, Soldadura, Injecció, Estampació, Hidràulica i Robòtica són les nou especialitats de Formació Professional majorment sol·licitades per part del més d’un centenar d’empreses associades a APPI i que desenvolupen la seua activitat en els polígons Joan Carles I i Nord.

L’oferta de formació professional inclosa en l’IES Almussafes aquest curs educatiu 2021-2022 inclou tres cicles formatius de Grau Mitjà (Manteniment Electromecànic, Gestió Administrativa i Conformació per Modelat de Metalls i Polímers,) i altres tres de Grau Superior (Mecatrònica Industrial, Programació en la Producció en Fabricació Mecànica i Administració i Finances). Així mateix, el centre imparteix formació professional bàsica en Serveis Administratius, un Mòdul de Robòtica Industrial en modalitat parcial i com a novetat enguany incorpora el CFGM en Manteniment Electromecànic en modalitat semipresencial.

“Comptem amb unes instal·lacions educatives àmplies i pròximes a l’entorn industrial que a més facilita la formació dual, creant les millors sinergies per a l’èxit del projecte de formació professional a través d’un model innovador en el qual la col·laboració entre el públic i el privat ha facilitat l’obertura de les portes de les aules a l’empresa i al seu coneixement i tecnologia”, constata el president de l’executiu, Toni González. I afig “Encara que l’oferta formativa del nostre institut quant a famílies professionals ha anat ampliant-se durant els últims anys, fruit de les nombroses gestions dutes a terme en coordinació amb APPI i la direcció del centre educatiu, en l’actualitat contínua sent insuficient per a donar resposta a la demanda real del nostre ampli teixit empresarial. La institució educativa ha de constituir una plataforma per a preparar al futur personal de les fàbriques que integren els nostres parcs empresarials”.

En aquest sentit, durant la reunió mantinguda dimarts passat, 31 d’agost, amb el director general, Manuel Gomicia, i a la qual també van assistir la gerent de APPI i de les EGM dels Polígons Joan Carles I i Nord, Romina Moya; el regidor d’Educació, Pau Bosch; i Carlos Triviño, responsable de l’Oficina d’Innovació Industrial d’Almussafes, el primer edil va manifestar la disposició de l’Ajuntament a procedir a la cessió provisional de les instal·lacions públiques necessàries per a possibilitar i agilitar al màxim la implementació dels cicles formatius més demandats per part del nostre entorn industrial. “En aproximadament un mes i mig, tindrem resposta de la Generalitat de la viabilitat per a la futura ampliació de l’oferta d’FP i nosaltres posarem a la disposició de l’administració autonòmica tots els recursos al nostre abast per a brindar personal qualificat als polígons”, postil·la González.

Des de APPI i des de les entitats de gestió i modernització dels polígons Nord i Joan Carles I subscriuen la necessitat d’apostar per un punt de trobada entre les necessitats del treballador, de l’empresa i de l’oferta formativa, donant emplene a totes les expectatives, i agraeixen al consistori d’Almussafes que faça partícips als empresaris en la presa de decisions en possibles ampliacions de cicles formatius, “ja que l’adaptació de l’oferta educativa a les necessitats actuals de les empreses és primordial”, comenta Romina Moya, qui incideix en la necessitat que des de la conselleria es prenguen les decisions de manera ràpida per a donar resposta a la demanda existent quant a mà d’obra especialitzada.

Per part seua, l’edil d’Educació, Pau Bosch, destaca que “L’IES Almussafes s’està convertint a poc a poc en un referent en el nostre entorn, perquè s’ha posat com una de les seues principals metes potenciar les relacions amb el teixit econòmic, un factor decisiu per a aconseguir que la formació que s’imparteix s’ajusta a les necessitats de les companyies. Només així podem millorar la inserció laboral de les persones que opten per matricular-se en FP”.

“El treball en aquest àmbit ha de seguir aquesta direcció, aprofitant les sinergies entre el centre i els polígons industrials, de manera que la institució educativa constituïsca una plataforma per a preparar al futur personal de les fàbriques que integren els nostres parcs empresarials”, afig Bosch.