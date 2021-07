Ajuntament de València i veïnat difondran conjuntament entre la ciutadania el servici públic gratuït que els ofereix l’Oficina de l’Energia

Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha agraït a María José Broseta la predisposició de la Federació d’Associacions Veïnals per difondre el servici públic amb què les famílies valencianes poden estalviar una mitjana de vora 300 euros anuals

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, i la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de València, María José Broseta, s’han reunit este dilluns per parlar del servici públic gratuït que ofereix l’Oficina de l’Energia a la ciutadania. Segons han explicat en acabar, faran difusió d’eixe treball de forma conjunta perquè els veïns i veïnes de la ciutat es puguen assessorar gratuïtament i opten a uns estalvis que, de mitjana, voregen els 300 euros anuals per família.

“Vull agrair la predisposició dels representants veïnals en una trobada que considere que és molt productiva perquè serveix per crear sinèrgies de treball que redundaran en una informació major per a la ciutadania sobre el treball que estem desenvolupant des de l’Oficina de l’Energia”, ha explicat Ramon, qui ha recordat que ja en són quasi 4.000 les famílies i professionals que s’han informat en este equipament de la Fundació València Clima i Energia aconseguint un estalvi mitjà de 285 euros anuals.

La col·laboració inclourà tallers, formacions específiques i l’estudi habitual de les factures domèstiques que es fa habitualment en l’Oficina de l’Energia. “També hem parlat de crear tallers formatius amb les associacions veïnals per abordar la creació de comunitats energètiques i potenciar l’autoconsum”, ha explicat Ramon.

L’Oficina de l’Energia va obrir les seues portes en 2019 i recentment ha impulsat tot un seguit d’iniciatives, com ara l’elaboració d’un díptic informatiu, per explicar a la ciutadania en què consisteix la nova tarifa 2.0TD, que va entrar en vigor en juny per a tots els contractes menors de 15 kW, així com els diversos períodes horaris d’energia i les potències diferents que es poden contractar.