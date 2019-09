Ajuntament i APPI avancen en el projecte de creació de les Entitats de Gestió i Modernització dels polígons d’Almussafes

Toni González i Romina Moya traslladen la informació als responsables de Ford en una reunió mantinguda durant el matí d’ahir dimarts 24



La professionalització dels dos polígons industrials d’Almussafes és essencial per a continuar creixent com a àrea industrial avançada i municipi estratègic. D’ací la labor desenrotllada per l’Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) i l’executiu local per a constituir Entitats de Gestió i Modernització (EGM) tant en el Polígon Nord com el en Parc Industrial Joan Carles I. L’alcalde, Toni González, i la gerent d’APPI, Romina Moya, es van traslladar ahir dimarts a Ford, com a factoria de major influència en la zona industrial de la localitat, per a informar el director de Relacions Institucionals, Fernando Acebrón, de l’avanç del projecte.

El president de l’executiu d’Almussafes, Toni González, va mantindre ahir dimarts, 24 de setembre, el seu primera trobada de la legislatura amb representants de la Factoria Ford, amb l’objectiu de departir sobre la situació actual a què s’enfronta el sector de l’automoció, en plena transformació tecnològica i digital, i de l’estratègia de política industrial impulsada des de l’ajuntament.

L’alcalde va estar acompanyat per la gerent de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa, Romina Moya, en la reunió mantinguda amb el director de Relacions Institucionals de la planta, Fernando Acebrón, la responsable d’Anàlisi d’Inversions, Mabel Martínez, i l’advocat, José Mª Beneyto.



La constitució en Entitat de Gestió i Modernització (EGM), tant del Polígon Nord, zona industrial en què es localitzen un total de 14 empreses, inclosa Ercros, com del Parc Industrial Joan Carles I, amb més d’un centenar d’empreses i situat a dos quilòmetres de l’anterior, va ser el principal assumpte tractat durant la trobada.



L’Ajuntament d’Almussafes treballa estretament amb APPI perquè este projecte, que afecta més de 160 propietaris i unes 120 plantes que ocupen més d’un milió de metres quadrats, siga una realitat abans de finals d’any. “La Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana ens va obrir la porta per a aconseguir situar als nostres polígons en l’avantguarda de la innovació i l’eficiència i d’ací el gran treball desenrotllat fins a la data per a avançar en la professionalització de la gestió d’ambdós àrees industrials”, destaca Toni González.



La implantació dels plans d’emergència i autoprotecció d’ambdós polígons gestionats per APPI és una de les accions executades que ens acosta cada vegada més a la creació de l’EGM”, constata Romina Moya.