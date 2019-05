Al programa “Prop de tu” s’han donat unes pautes per a pal·liar el sofriment i dolor emocional.

Connect on Linked in

Què s’ha de fer davant el sofriment i dolor emocional?, el psicòleg Enric Valls ens dóna unes pautes en “Prop de tu”.

El patiment i dolor emocional és més greu del que ens imaginem i més fàcil de resoldre del que ens pensem, sols hi ha que pensar en positiu. Per a saber si és així o no, el psicòleg especialista en Salut mental Enric Valls ha visitat “Prop de tu” per donar-nos unes pautes.

I per a provar que és cert, s’ha fet la prova en directe

És cert que amb rissa i un pensament positiu el sofriment i el dolor emocional canvia de rombe.