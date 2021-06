Al toc de queda li queden hores en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El toc de queda i les restriccions podrien tindre els dies contats a la Comunitat Valenciana

A més del toc de queda, que actualment està instaurat des de les 01.00 hores fins a les 06.00, que podria eliminar-se a partir de la setmana que ve, Puig ha assenyalat la possibilitat que es produïsca una obertura del sector de l’oci nocturn en exteriors

Al ser preguntat per la decisió del Consell de suspendre l’obligatorietat de les mascaretes el President ha sigut contundent afirmant que cal ser molt prudents ha insistit Puig respecte a la possibilitat d’eliminar l’obligació de portar màscara en espais exteriors

El president s’ha referit a este element com el símbol que el virus aquesta ací i malgrat que és cert que cada vegada estem millor , l’eliminació de l’obligatorietat d’este material de protecció arribarà més prompte que tard i s’eliminarà en espais oberts i ventilats com a la platja o parcs naturals on s’ha demostrat que els contagis són més improbables, de moment llevarla al carrer esta descartat

Ximo Puig, ha afirmat que la Comunitat Valenciana compta amb una situació bastant consolidada que creu que permet començar a reobrir l’àmbit nocturn i ajudar a sectors que han fet un sacrifici enorme» perquè porten molt temps tancats

Unes decisions que podrien fer–se oficials demà dijous després de la celebració de la reunió Interdepartamental per a la prevenció i actuació davant la Covid19