Alaquàs, Albocàsser, Callosa d’en Sarrià i Miramar s’omplin de ‘llavors de futur’

L’Horta Sud, el Maestrat, la Marina Baixa i la Safor acullen les ReTrobades aquest dissabte

Les ReTrobades 2021 han portat l’esperit de les Trobades d’Escoles en Valencià a Alaquàs, Albocàsser, Callosa d’en Sarrià i Miramar, que s’han convertit per un dia, en el centre del valencià de les comarques de l’Horta Sud, el Maestrat, la Marina Baixa i la Safor.

Alaquàs, l’Horta Sud

A la ReTrobada d’Alaquàs, organitzada per El Guaix i l’Ajuntament d’Alaquàs, i celebrada al Parc del dijous, han participat tots els centres escolars d’Alaquàs i una escola de cada municipi de l’Horta Sud, cadascuna de les quals ha portat una planta a la ReTrobada, i s’han plantat totes juntes al municipi. A continuació se’ls ha repartit el cartell de record de la ReTrobada i s’han fet una fotografia amb l’alcalde o representants del seu poble.

Tot seguit, l’Alcalde d’Alaquàs ha saludat totes i tots els assistents i s’ha procedit a la lectura del manifest ‘La llavor del valencia’ d’Escola Valenciana per part del Guaix. Per últim, ha tingut lloc l’actuació de Marcel el Marcià per acabar l’acte.

Ha acudit a aquesta ReTrobada la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Rosa Pérez Garijo, la diputada Normalització Lingüística Diputació de València Dolors Gimeno i representants sindicals.

Callosa d’en Sarrià, la Marina Baixa

La ReTrobada 2021 de la Marina Baixa ha tingut lloc a la Plaça del Convent de Callosa d’en Sarrià i ha estat organitzada per la Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià – Marina Baixa.

En primer lloc, ha començat amb el lliurament dels plançons, de manera simbòlica. Tot seguit, les i els participants han baixat a la plaça. A aquest lloc és on s’ha llegit el manifest de les ReTrobades 2021 ‘La Llavor del valencià’. Per últim, ha tingut lloc l’acte de lliurament dels Premis Sambori de literatura en valencià.

Ha acudit a aquesta ReTrobada Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant; Jordi Colomina i M. Isabel Guardiola, acadèmics de l’AVL; i també representants sindicals.

Miramar, la Safor – Valldigna

La ReTrobada 2021 de la Safor – Valldigna ha tingut lloc aquest matí al Parc de la natura de Miramar.

L’acte ha començat amb una salutació i benvinguda de l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, a totes I tots els assistents a la ReTrobada. A continuació, Pilar Gregori ha llegit el manifest de les ReTrobades 2021 ‘La Llavor del valencià’ en nom de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià. Tot seguit, s’ha procedit a l’entrega de les llavors que ha repartit Escola Valenciana arreu del País Valencià.

A l’acte ha actuat la banda de música de Miramar, i ha acudit l’acadèmica de l’AVL Immaculada Cerdà, el president de la Mancomunitat de municipis de La Safor, la regidora d’educació de Gandia Carmen Fuster i la de Miramar Susana Gilabert, representants sindicals i Carmen Agulló, que ha presentat l’exposició d’Empar Navarro a Miramar.

Albocàsser, el Maestrat

La ReTrobada del Maestrat, organitzada per Maestrat Viu, va començar ahir divendres amb l’actuació d’un contacontes a l’escola d’Albocàsser.

La Festa per la Llengua del Maestrat continuarà aquesta vesprada amb la presentació de l’acte a càrrec de l’alumnat de 6é del CEIP Joan de Brusca. Tot seguit, es procedirà a l’entrega premis de concurs de dibuixos i logotips. Després, tindrà lloc la lectura de manifest. Per últim, el pròxim dilluns tindrà lloc la plantació de plançons a la llar dels jubilats d’Albosàsser i es sembraran les llavors al parc del municipal. Ha acudit a aquesta ReTrobada representants sindicals.