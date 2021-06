Alaquàs amplia la zona d’horts urbans amb vora 2.000 metres quadrats i 23 noves parcel·les

Print This Post

Amb aquesta ampliació, la Xarxa d’Horts Urbans d’Alaquàs comptarà amb un total de 19.000 metres quadrats i 179 parcel·les a disposició de les veïnes i veïns

L’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en l’ampliació de la zona d’horts urbans amb la dotació de vora 2.000 metres quadrats i l’adequació de 23 noves parcel·les. Es tracta d’un compromís assumit amb les veïnes i els veïns del municipi per tal de donar resposta a les demandes ciutadanes i reduir la llista d’espera generada en l’últim sorteig celebrat per a l’adjudicació de parcel·les.

Els treballs d’ampliació i adequació estan sent realitzats pels Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració de l’alumnat del programa d’ocupació i formació Et Formem Alaquàs + Actiu i del taller d’ocupació Alaquàs Viu en Verd com una pràctica dins de la seua formació.

Aquesta ampliació d’horts urbans ha sigut possible arran del desenvolupament del Projecte de Reparcel·lació del Sector VI i l’obtenció de la titularitat per part de l’Ajuntament d’Alaquàs d’uns terrenys d’una superfície de 33.129, 13 metres quadrats ubicats junt al Poliesportiu Municipal del Terç.

La Xarxa d’Horts Urbans d’Alaquàs es va crear l’any 2013 amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible, l’educació ambiental, la recuperació de l’agricultura tradicional i ecològica, a més de promoure les relacions i l’intercanvi intergeneracional. Amb aquesta ampliació, Alaquàs comptarà amb un total de 19.000 metres quadrats per a l’hort i 179 parcel·les.

Aquesta xarxa ha sigut desenvolupada en diverses fases des de la seua posada en marxa. La dotació dels terrenys ha estat sempre fruit d’un acord entre l’Ajuntament i els propietaris veïns i veïnes d’Alaquàs, que han realitzat un gran esforç per a la posada en marxa d’aquesta iniciativa.

La Xarxa s’ha convertit amb el pas dels anys en tot un referent a nivell nacional. El projecte ha estat posat com a exemple en fòrums nacionals com el Congrés Nacional d’Agricultura Ecològica, Urbana i Periurbana que celebra la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica per a intercanvi d’experiències.