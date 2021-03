Alaquàs commemora el 8 de març amb una programació especial per a tots els públics

Connect on Linked in

Un concurs audiovisual per a joves, un cicle en línia de curtmetrages dirigits per dones i l’habilitació d’un punt de lectura a la Biblioteca Municipal d’Alaquàs amb obres escrites per dones són les activitats més destacades

Sota el lema “Passos cap a la igualtat”, l’Ajuntament d’Alaquàs ha dissenyat una programació especial per tal de commemorar el dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, amb l’objectiu de fomentar la reflexió i sensibilització de la ciutadania en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per a celebrar aquesta data, tot i respectant les mesures de seguretat fer a fer front al Covid-19 així com les restriccions, l’Ajuntament ha realitzar un esforç per a oferir una programació especial adaptada a les circumstàncies. La primera de les activitats previstes es va iniciar el passat 25 de febrer amb l’anunci de la convocatòria del I Concurs de Vídeo Curt #Passoscapalaigualtat dirigit a les persones joves amb edats compreses entre els 12 i 18 anys. Per a participar en el certamen cal gravar un vídeo curt que reflectisca l’esperit d’aquesta data i tot el que amb ella es persegueix i enviar-lo a través de la pàgina web WeTransfer a l’adreça de correu electrònic igualtat@alaquas.org acompanyada d’una còpia de la instància i de tota la documentació presentada. A més, cal formalitzar la inscripció tal i com s’especifica en les bases del concurs fins al 5 de maç. Tota la información i documentació pot descarregar en l’enllaç https://www.alaquas.org/agenda/19519/0/concurs_video_curt_audiovisual.

Gran part de les activitats s’inicien hui dilluns 1 de març. És el cas del cicle de curtmetratges en línia organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració de l’entitat CortoEspaña. El cicle està format per sis treballs audiovisuals dirigits per dones i que han sigut premiats a nivell nacional o internacional. Tots els curtmetratgen aborden, des de diferents perspectives, històries i narracions amb temàtica d’igualtat i tenen a la dona com a protagonista. Els vídeos estaran disponibles per a la seua visualtizació en línia de l’1 al 14 de març de 2021 en l’enllaç Ciclo de cortometrajes dirigidos por mujeres – Alaquàs.

A partir de hui també, l’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat a la Biblioteca Municipal Ausiàs March un punt de lectura amb una selecció d’obres escrites per dones. Es podrà gaudir d’aquest punt fins al 14 de març i per a poder fer ús d’aquests materials, i per tal de respectar les mesures de seguretat establertes per a fer front a la lluita contra el Covid-19, caldrà demanar cita prèvia als telèfons 627354681 o 961519417 o mitjançant la pàgina web www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp. Amb aquesta iniciativa, la Biblioteca Municipal s’adhereix al manifest “Biblioteques en Igualtat” i per aquest motiu ha habilitat a l’entrada del recinte un RollUp publicitari per tal que la gent reconega el punt de lectura.

El mateix 8 de Març a les 12 hores tindrà lloc a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs la Lectura de Manifest en la qual es respectaran totes les mesures de seguretat i la distància obligatòria.

A més, l’Ajuntament d’Alaquàs, dins de la programació prevista, col·labora també en la campanya “La igualtat comença per tu. Gestos per la igualtat” de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud” per tal de fer partícip tota la ciutadania d’aquesta data.