Alaquàs commemora la data del 9 d’octubre i reconeix l’esforç i el treball de la ciutadania en un acte celebrat al claustre del Castell d’Alaquàs

Alaquàs ha commemorat un any més la festivitat del 9 d’octubre amb la celebració de la VIII Edició dels Premis Castell d’Alaquàs. L’acte va tindre lloc despús-ahir 7 d’octubre al monument històric i va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, les persones premiades, el jurat dels premis i la Corporació Municipal. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de premiar l’esforç i el treball de la ciutadania en l’art, la ciència i les humanitats.

El jurat d’aquests premis ha decidit enguay guardonar en aquesta vuitena edició a l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar-Certamen de Poemes en la categoria d’Arts i al veí d’Alaquàs Sebastià Alòs, que va rebre el premi en la categoria d’Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.

En representació de l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar-Certamen de Poemes va arreplegar el guardó Antón Martínez. Des del jurat s’ha considerat important premiar enguany el treball de l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar en la creació del Certamen de Poemes d’Alaquàs que enguany arriba a la seua 30a edició. Es tracta de la convocatoria literària més fructífera i longeva del nostre municipi i una de les més veteranes no sols de la comarca de l’Horta Sud sinó de tot el territorio valencià. Al llarg de tots aquests anys, el Certamen de Poemes, que fins i tot ha comptat amb participants de més enllà del territorio valencià, no sols ha promogut la creació de lírica en honor a la Mare de Déu de l’Olivar, sinó també del poble d’Alaquàs, de Sant Francesc de Paula i del Castell-Palau. A més, totes les composicions han sigut sempre recollides i editades en llibrets recopilatoris, la qual cosa fa que Alaquàs compte amb un corpus literari de més d’un miler de poesies inspirades en temes locals i comarcals.

D’altra banda, el jurat ha decidit reconèixer al veí Sebastià Alòs Latorre per la seua generositat i solidaritat amb les persones amb més dificultats. Ha sigut sempre una persona que ha tingut la seua casa oberta per a totes les persones que ho necessitaven, compartint tot el que tenia amb els més necessitats. Va ser ordenat sacerdot l’any 1973 i la seua fe li va espentar a estar sempre al costat de les persones que més pateixen. Ha sigut capellà en diverses parròquies i ha desenvolupat diferents responsabilitats en diverses organitzacions diocesanes. Tot això compaginat amb l’acolliment en sa casa de qualsevol persona que ho necessitara. Mostra de la seua producció intel·lectual, és autor també de diversos articles sobre caritat i animació comunitària. Cal destacar també la seua afició a la pintura, una afició que el va dur a exposar al Castell d’Alaquàs l’any 2017. En nom de Sebastià va intervindre el president honorífic de la fundació Novaterra, Francisco Cobacho.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer les activitats realitzades pels alaquasers i alaquaseres que hagen tingut especial rellevància i transcendència. Els guardons es divideixen en tres categories: Arts, que engloba totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramatúrgiques i musicals; Ciència i tecnologia, Emprenedor i Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.

El jurat d’aquests premis ha estat presidit per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura Martín i ha exercit com a vicepresident el Regidor de Cultura, Francisco Javier Evangelista. Com a secretari ha actuat el secretari de l’Ajuntament d’Alaquàs i com a vocals: un membre representant de cada grup polític amb representació al Ple Municipal; la tècnica de l’Àrea Sociocultural; el Director del Castell d’Alaquàs així com els guanyadors de la VI i VII Edició dels Premis Castell d’Alaquàs.

Commemoració del 9 d’Octubre

La institucionalització d’aquests premis serveix per commemorar el 9 d’Octubre. Per aquest motiu la valenciana ha estat la llengua vehicular d’aquests premis. Crear aquest premis en aquesta data històrica suposa ubicar-los en el marc simbòlic de pertinença a la nostra Comunitat i situar-los en el context dels valors coincidents entre el nostre poble i la Comunitat, d’esforç, constància, dedicació i compromís de la nostra terra.