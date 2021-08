Alaquàs. 12 d’agost, Dia Internacional de la Joventut

Connect on Linked in

Maika León Santos i Ferran Rodríguez Lino, joves d’Alaquàs, són des del passat mes de març adjudicatàries de dues parcel·les de la Xarxa d’Horts Urbans de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Hui dijous 12 d’agost se celebra el Dia Internacional de la Joventut, una data important promoguda per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure el paper de la joventut i la seua participació i crear consciència sobre els desafiaments i problemes als que s’enfronten.

Enguany, sota el lema “Transformar els sistemes alimentaris: Innovació juvenil per a la salut humana i planetària”, es pretén cridar l’atenció sobre la necessitat del desenvolupament de sistemes alimentaris més equitatius i resilients que integren la biodiversitat i consciencien la població sobre la importància de la sobirania alimentaria i l’educació en aquest sentit.

Per aquest motiu, hem volgut conéixer l’experiència de dues persones joves que recentment han aconseguit una parcel·la a la Xarxa d’Horts Urbans d’Alaquàs, Maika León Santos i Ferran Rodríguez Lino. Per a les dues, tindre un hort i cultivar els teus propis aliments ha sigut sempre una pràctica atractiva. “Jo portava un temps aturada i sempre m’havia cridat molt l’atenció cultivar la terra i obtindre els teus propis aliments”, va assegurar Maika. Ferran, en el seu cas, va indicar que “portava 3 o 4 anys esperant aquesta oportunitat. Sempre m’ha agradat tindre cura de l’hort i de fet ja ho havia fet en altres parcel·les”.

L’oportunitat que els ha brindat l’Ajuntament d’Alaquàs amb aquesta iniciativa és tant per a Maika com per a Ferran molt positiva. “No tot el món té la possibilitat de tindre un terreny i poder cultivar els seus aliments. El fet que l’Ajuntament promocione aquest projecte i facilite a la ciutadania el seu apropament al medi ambient i a l’hort és molt positiu”, va destacar Maika. Ferran va afegir a més que és important “principalment per a les persones que disposen de temps lliure perquè és una manera d’ajudar-los a cultivar les seues verdures i fruites”.

Tant per a Ferran com per a Maika, tindre un hort té grans avantatges. “És una manera de desconnectar de la rutina diària i de menjar verdures i fruites que saps d’on vénen i què porten”, deia Ferran. Maika insistia a més en la importància “de tornar a les nostres arrels, a la base de tot, a conéixer el procés del cultiu i saber que menges aliments saludables lliures de productes químics que garanteixen el respecte al medi ambient”.

Obtindre el dret d’ús d’una parcel·la et facilita a més l’aprenentatge de tot un món per descobrir, en línia amb el lema de la campanya promoguda per a celebrar enguany el Dia Internacional de la Joventut. “És un aprenentatge molt vàlid per a la nostra salut principalment perquè mengem productes que no són saludables. A més, és molt bonic portar a casa els teus aliments, compartint-los amb la família i les amistats”, indicava Maika. Ferran insistia també en què “és necessari educar a casa i generar sistemes sostenibles d’alimentació”.

Un altre avantatge per a Maika i Ferran és el sabor de l’aliment i l’estalvi que suposa. “Les tomaques que acabe de collir estan boníssimes i a més, no he de gastar diners en la seua compra”, insistia Maika. “No anem a eixir de pobres però sobretot en aquesta época de l’any t’estalvies uns diners en verdures, fruites i hortalisses”, deia Ferran.

Una experiència molt positiva per als dos que sols té avantatges. Per això, animen la joventut a moure’s en aquesta línia. “És cert que cada dia més es valora millor el que mengem i el treball de tindre un hort propi, tot i això, animaría a la gent jove a continuar compartint iniciatives com aquestes”, va afirmar Maika. “Qui vulga està convidat a ajudar-me a l’hort i conéixer com funciona”, va destacar, rient, Ferran.