Alaquàs dóna la benvinguda al Nadal 2021

Amb el tradicional Pregó i l’encesa de l’arbre es posava en marxa una agenda carregada d’activitats per a gaudir, amb responsabilitat, de les festes nadalenques d’enguany

El passat divendres 17 de desembre Alaquàs celebrava una cita màgica per donar la benvinguda al Nadal 2021 i encetar, al mateix temps, una agenda d’activitats preparada per a gaudir, amb responsabilitat, d’aquestos dies festius.

A les portes de l’Ajuntament d’Alaquàs, el Consell de Xiquetes i Xiquets junt a l’Alcalde del municipi Toni Saura i la regidora de Festes Sandra Conde van donar pas a l’actuació musical protagonitzada per les veus de dels cors dels col•legis del nostre municipi, el Cor Gavota i la Banda Juvenil de la Unió Musical d’Alaquàs. La cita, que va ser retransmesa en llengua de signes, va comptar amb una gran pantalla on es va projectar el compte enrere per a procedir a l’encesa de l´arbre i convidar a la ciutadania a gaudir d’aquestes dates nadalenques amb una extensa programació adaptada a la situació sanitària i dirigida a tots els públics. Una agenda que enguany inclou algunes novetats com és el nou itinerari previst per a la celebració de la tradicional Cavalcada dels Reis Mags. Cinema, música, betlems, solidaritat, activitats culturals i esportives…i moltes més propostes fins al proper 5 de gener.

Consulta el següent link per no perdre detall de la programació de festes organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i els col·lectius i associacions locals per a gaudir del Nadal al municipi. https://www.alaquas.org/url/0b076