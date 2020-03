Alaquàs elabora més de 1500 mascaretes per lluitar contra el COVID-19

Un total de 50 persones voluntàries confeccionen des de casa aquests materials d’ús no sanitari per fer-los arribar al Centre de Salut, residències, supermercats, farmàcies i comerços

Alaquàs torna a deixar constància de la seua vessant més solidària. Un total de 50 persones voluntàries del municipi han confeccionat des de casa més de 1500 mascaretes de tela per a ús no sanitari que ja han sigut repartides entre els sectors prioritaris com ara: Centre de Salut, residències, supermercats i farmàcies. Està previst que en els propers dies es faça una nova entrega en comerços declarats com essencials i que actualment donen servei al municipi.

Es tracta d’una acció organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs, a través de les regidories d’Igualtat, Sanitat i Cooperació, en coordinació amb el Centre de Salut d’Alaquàs. Aquestes mascaretes que serveixen per evitar la propagació del virus han sigut confeccionades d’acord amb les pautes indicades per les autoritats sanitàries.

Aquesta iniciativa ha sigut possible gràcies a les donacions de materials per part de comerços tant del poble com de València ciutat, així com per particulars que han fet arribar teles, gomes i agulles.

Per a aconseguir la màxima efectivitat el procés, des de l’Ajuntament es centralitzen les donacions i compres i l’organització del voluntariat, del control de materials, producció, i centralització de les peticions, procediments de repartiment i de la gestió de l’esterilització: les mascaretes, una vegada confeccionades es sotmeten a un procés de higienització en una tintoreria del poble que les prepara i empaqueta.

Una voluntària s’encarrega de preparar els paquets de materials perquè la resta puga continuar cosint des de casa. Per donar continuïtat a la cadena, l’Ajuntament organitza el repartiment.

En aquests moments hi ha 50 persones voluntàries cosint a les seues cases i una llista de reserva de persones que s’han oferit a col·laborar, però amb la limitació de material/personal i desplaçaments, de moment no es pot ampliar la xarxa.

L’Ajuntament d’Alaquàs vol donar a tots i totes les gràcies per aquesta mostra de generositat i anima a continuar aquesta cadena solidària.