Alaquàs ensenya la ciutadania a identificar i censar les aus i els nius que hi ha al municipi

Connect on Linked in

La xerrada va estar organitzada pel Departament de Desenvolupament Sostenible de l’Ajuntament d’Alaquàs i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/Birdlife

El Castell d’Alaquàs va acollir el passat dimecres 9 de juny una jornada per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància de les aus i la biodiversitat urbana i ensenyar les persones participants a identificar i censar les aus i els nius que hi ha a Alaquàs. La xerrada, organitzada pel Departament de Desenvolupament Sostenible de l’Ajuntament d’Alaquàs i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/Birdlife, va comptar amb la participació de Pablo Vera, membre d’aquesta entitat i es va celebrar al voltant del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.

L’Ajuntament d’Alaquàs, dins de les seues polítiques mediambientals, treballa per tal de fomentar la protecció de les aus urbanes i els seus nius amb la posada en marxa d’accions com la naturalització dels espais urbans, el canvi dels criteris de poda, el manteniment de les copes dels arbres, l’augment de plantes arbustives i activitats que milloren la consciència ciutadana al respecte.

Durant la xerrada es va realitzar un repàs de les aus que podem trobar com les oronetes, les oronetes cuablanca i les fàlcies, grans aliades per al benestar ciutadà ja que per eixemple una oroneta pot menjar més de 60 mosquits i altres xicotets insectes voladors per hora, la qual suposa menjar més de 310.000 insectes durant els vora sis mesos que està per les nostres terres abans d’emigrar cap a l’Àfrica per a passar l’hivern. Es van conèixer també altres aus tant característiques com els teuladins, merles, gafarrons, verderols, caderneres, totestius, tudons, xoriguers i moltes altres que podem veure volant o posades en arbres i arbusts d’Alaquàs. Es va recordar a més que el nius de les aus estan protegits i no es poden destruir durant la època de cria, i tal acció es constitutiu de delicte ambiental.

A continuació es va donar una explicació sobre com ajudar a millorar el coneixement de les espècies que habiten al municipi i ajudar d’aquesta manera a millorar la planificació i foment de la biodiversitat urbana en general i les aus urbanes en particular. Una de les primeres formes de fer ciència ciutadana és realitzar un cens d’aus i de nius. Per a participar, qualsevol persona pot descarregar-se gratuïtament l’aplicació “Censos SEO/BirdLife” des de la APP Store i enviar la localització de tots els nius que puga trobar a Alaquàs.

Les persones que estiguen interessades en participar o col·laborar amb el cens poden contactar amb el correu electrònic mediambient@alaquas.org i accedir al formulari https://forms.gle/ixwVLzxCL8x1taYo6.

Cal desatacar també que existeixen també dos aplicacions de SEO/BirdLife que serveixen de suport per al reconeixement d’aus com són ”Aves de España” i “AVEFY”, amb les quals s’aprén a identificar les aus jugant a aprendre els seus cants.

El ponent va explicar també que el 10% de las aus d’Espanya habiten en ciutats i que aquestes aus urbanes estan en declivi ja que s’han perdut un 18% en les últimes dues dècades, la qual cosa reflexa que la conservació de la natura no és una cosa només d’aiguamolls o muntanyes, sinó que comença als carrers.