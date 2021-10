Alaquàs ha finalitzat recentment el programa Jove Oportunitat 2021

Connect on Linked in

Es tracta d’un programa posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, que ofereix informació i orientació a les persones d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis i es troben en estat de desmotivació

Alaquàs ha finalitzat recentment el programa Jove Oportunitat posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs, a través de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per al públic d’entre 16 i 21 anys. L’objectiu d’aquest programa és orientar de manera personal i professional les persones joves per tal d’ajudar-les a millorar la seua ocupabilitat a través d’un canvi d’actitud i oferir-les ferramentes per tal d’adquirir millors competències, personals, socials, acadèmiques i professionals.

Les sessions van començar al mes d’abril i s’han celebrat al Centre Juvenil del Passatge de dilluns a divendres en horari de matí i amb una durada de quatre mesos. Durant les jornades s’han visitat més de 20 empreses, cooperatives, entitats públiques amb l’objectiu de conèixer de primera ma les diferents eixides professionals. Les persones participants han realitzat també voluntariat en una protectora d’animals, han gaudit d’activitats d’oci com paddle surf i humor grog, han visitat l’Oceanogràfic, l’Hemisferi i el parc aquàtic de Cullera.

Aquest és un programa de segona oportunitat dirigit a joves que no han finalitzat els estudis i que en aquests moments es troben en estat de desmotivació i sense saber quin camí escollir per al seu futur. El programa consisteix en la realització d’un curs en el qual el contingut primordial és l’orientació personal i professional des d’una visió integral de la persona per tal d’ajudar-lo a construir el seu projecte de vida. Per això s’utilitzen tècniques de coaching actitudinal que els motive i augmente la seua autoestima i positivitat. El programa ha sigut cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la lluita contra l’abandó educatiu prematur.