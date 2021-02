Print This Post

El concurs està dirigit a les persones joves amb edats compreses entre els 12 i 18 anys i els treballs es podran presentar del 25 de febrer al 5 de març

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa el I Concurs de Vídeo Curt Audiovisual #Passoscapalaigualtat per tal de commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. Es tracta d’una iniciativa de l’Àrea d’Igualtat creada amb l’objectiu de fomentar la reflexió i sensibilització de la ciutadania en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

El concurs està dirigit a la població d’entre 12 i 18 anys per tal de fer-la partícip d’aquesta acció de conscienciació a través del disseny d’un vídeo curt que reflectisca l’esperit d’aquesta data i tot el que amb ella es persegueix. El treball audiovisual pot tractar temes com la defensa dels drets de les dones, la igualtat en qualsevol àmbit de la vida, la denúncia de discriminacions o desigualtats, l’oposició al masclisme, l’apoderament, el feminisme, la detecció de micromasclismes, la ruptura de rols i estereotips de gènere, les relacions de parella saludables entre altres.

La tècnica del vídeo així com l’estil són lliures i cal destacar que es poden utilizar tot tipus d’apps o xarxes socials com Animoto Vídeo, Magisto, Cute CUT, Music Vídeo, VivaVideo, KineMaster, InShot, iMovie, TikTok, Instagram o altres. El vídeo no podrà superar la duració màxima d’1 minut i es podrà participar de manera individual o grupal. En el vídeo haurà d’aparéixer de forma visible el següent text en valencià: 8 de Març. Dia Internacional de la Dona. Alaquàs 2021. Passos cap a la Igualtat.

L’Ajuntament ha establert tres premis econòmics: 300 euros a la primera posició, 200 euros a la segona i 100 euros a la tercera. Els guardons es concediran en concepte de subvenció i els premis es publicaran en la pàgina web municipal www.alaquas.org i en els canals oficials de l‘Ajuntament.

Per a participar en el concurs és necessari formalitzar la inscripció tal i com s’especifica en les bases del concurs. El termini s’inicia demà dijous 25 de febrer i finalitzarà el 5 de març de 2021. Tota la documentació es pot descarregar en l’enllaç https://www.alaquas.org/agenda/19519/0/concurs_video_curt_audiovisual.

Una vegada formalitzada la inscripció, caldrà presentar el vídeo curt a través de la pàgina web WeTransfer i remetre el vídeo a l’adreça de correu electrònic igualtat@alaquas.org acompanyada d’una còpia de la instància i de tota la documentació presentada.