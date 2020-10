Alaquàs inicia la Programació Cultural de Tardor amb música i màgia per a tots els públics

Connect on Linked in

Paco Enlaluna i Rubén Aparisi han protagonitzat el cap de setmana cultural posant en escena els seus espectacles al pati del col·legi Bonavista d’Alaquàs

La cultura ha sigut aquest cap de setmana protagonista a Alaquàs. La música, la comèdia i la màgia han fet gaudir la ciutadania amb els dos primers espectacles organizats per l’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració de la Diputació de València dins de la programació de tardor prevista per als mesos d’octubre i novembre a l’aire lliure.

La primera actuació va tindre lloc el dissabte 3 d’octubre al pati del col·egi Bonavista. Un centenar de persones van gaudir de l’espectacle Bohemios de Etiqueta a càrrec de Paco Enlaluna. L’artista va oferir un concert de swing, blues, rumbes i un toc de comèdia que sense dubte va ser una proposta diferent per a Alaquàs en la que es combinava la qualitat musical i textual unida a la seua experiència com a showman. A l’endemà, més de 200 persones van assistir a l’espectacle de màgia per a totes les edats a càrrec del mag valencià Rubén Aparisi.

La programació continuarà el dissabte 17 d’octubre a les 19:30 amb l’actuació Que flamenca sóc de Taconterra Dansa, un espectacle de dansa, que, des d’una òptica actual, fresca i creativa, intenta acostar-se al millor del folklore valencià així com als pals més folklòrics del flamenc. A l’endemà, diumenge 18 d’octubre a les 12 hores, La Troupe Malabó presenta Oníricus, dos surrealistes i eixelebrats mossos de circ que, somien amb convertir-se algun dia en vertaders artistes.

El dissabte 24 d’octubre a les 19:30 hores li arribarà el torn a la Unió Musical d’Alaquàs. La formació alaquasera presentarà un concert simfònic en el qual realitzarà un recorregut pel repertori conegut i popular dels grans compositors de la història de la música. Una selecció de música per a tots els públics on podran gaudir de la música clàssica i popular en un format simfònic i agradable. El diumenge 25 d’octubre a les 12 hores, La Finestra Nou Circ presentarà Royal Circ, un espectacle on dos personatges de circ antic busquen un lloc on instal·lar definitivament el seu xicotet circ ambulant. Durant la seua cerca, portaran el seu peculiar espectacle de malabars, humor, equilibris, música i acrobàcies.

El dissabte 7 de novembre a les 12 hores tornarà a actuar la Unió Musical d’Alaquàs amb un concert didàctic en el qual oferiran una selecció d’algunes de les més importants partitures escrites per a cinema animat. Un recorregut per les pel·lícules infantils que han passat a la història per les seues melodies i la unió entre música i imatge. La programació arribarà a la seua fi el diumenge 8 de novembre les 12 hores amb The Power of the 80, un espectacle a càrrec d’Eddy Eighty en el qual s’ofereix humor i circ per a totes les edats. Al llarg d’aquesta història, el personatge protagonista “Eddy Eighty” fascinarà al públic amb acrobàcies, equilibris, malabars i molta música dels 80’s.

Amb l’objectiu de continuar oferint una programació cultural per a la ciutadania, tot i respectant les mesures de seguretat establertes per tal de lluitar contra el Covid-19 així com les necessitats d’espai per a aquest tipus d’esdeveniments i l’aforament limitat, totes les actuacions previstes es realitzaran al pati del col·legi públic Bonavista.

L’entrada serà amb invitació gratuïta i es podrà obtindre de manera online a través de l’aplicació per a reserva d’entrades creada per l’Ajuntament d’Alaquàs: www.alaquas.org/entrades. Per a l’obtenció d’aquestes entrades cal estar empadronada o empadronat a Alaquàs i ser major de 18 anys. És important saber que sols es podran obtindre tres entrades per persona i que es podran obtindre des del mateix dilluns anterior a l’actuació des de les 10h. Serà obligatori l’ús de mascareta per accedir al recinte així com respectar la normativa establerta i la distància de seguretat.