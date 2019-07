Alaquàs inicia les obres de renovació i millora dels col•legis i instituts del municipi dins del pla edificant

Print This Post

Amb una inversió de 4,3 milions d’euros, el programa de la Conselleria d’Educació amb la col•laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs dóna resposta a les peticions d’actuació que els centres educatius van traslladar al consistori Les obres d’intervenció dins del Pla Edificant, el projecte de la Consellería d’Educació amb la col•laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs per a la millora i renovació dels centres educatius públics ha començat a donar els seus primers passos al municipi.

Este matí es donaven cita el regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament Jaime Marqués junt als tècnics i les direccions dels centres educatius per supervisar el correcte desenrrollament dels treballs. Una primera ronda de visites que ha començat al col•legi Bonavista, Gonzalez Gallarza, Vila d’Alaquàs, Sanchís Almiñano i a l’Institut Faustí Barberà i que continuarà les pròximes setmanes a la resta de centres docents.

El projecte que contempla la reforma, adequació i equipament dels centres es concreta de la següent manera: al col•legi Vila d’Alaquàs es destinaran 269.605 euros que permetran realitzar treballs com la millora de la instal•lació elèctrica, la instal•lació d’una escala d’incendis a l’edifici annexe, a més d’un ascensor, la supressió de barreres arquitectòniques, la rehabilitació de banys, substitució de portes d’accés i de la tanca al C/ Conca, entre altres treballs.

Al col•legi Bonavista es destinaran 568.030 euros i els treballs es centraran en l’eliminació de barreres arquitectòniques, reparació de l’escala de l’edifici principal, repavimentació de l’entrada i substitució de finestres abatibles per corredisses, la instal•lació d’un ascensor, adequació del Pla d’Emergència, revisió presa general d’aigua, creació de la xarxa de clavegueram a xarxa general, reforma de banys, instal•lació megafonia, calefacció i d’aire condicionat en zona infantil, i la millora del sistema elèctric. Al col•legi González Gallarza es destinaran 525.306 euros per a la reparació dels baixants i de la teulada a l’edifici de primària i infantil, també es contempla el canvi de finestres i persianes en edificis d’educació infantil, el sistema de regulació de calefacció, a més de la construcció d’un traster al pati infantil i treballs varis de pintura.

El pressupost preveu la instal•lació d’un ascensor en l’edifici de primària i la renovació del sistema elèctric, entre altres treballs. Al col•legi Sanchís Almiñano es destinaran 1.443.520 euros. Entre els equipaments previstos en aquest centre es troba la construcció d’un nou gimnàs ubicat sobre el terreny que actualment ocupen els barracons del col•legi Ciutat de Cremona. A més està prevista la substitució de finestres, instal•lació de calefacció a l’edifici infantil, a més d’un ascensor i la reforma de banys a l’edifici de primària. Es treballarà també per la instal•lació de fibra òptica, entre altres intervencions. A l’Institut Faustí Barberà, amb un pressupost d’1.060.432 euros es realitzaran treballs per a l’aïllament acústic d’aules de música i canvi de paviment en les pistes esportives. També seran substituïdes finestres i s’instal•larà una doble porta d’entrada per a l’alumnat i ventiladors elèctrics en la primera i segona planta.

A més dels treballs de pintura. En l’Institut Clara Campoamor, amb una dotació de 512.350 es treballarà en l’adaptació de la casa conserge, així com en la sala d’usos múltiples, tancament de terrassa interior, divisió de l’aula de plàstica i reparació de goteres. Es repararà la façana de fusta i se substituiran elements de fusteria metàl•lica. Per altra banda, el Col•legi Ciutat de Cremona continua la construcció de les seus instal•lacions amb una inversió de 4’7 milions d’euros.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es valora molt positivament aquest projecte que permetrà seguir invertint en educació. Dotant als centres dels recursos necessaris que garantisquen el benestar dels i les alumnes del municipi.