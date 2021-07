Alaquàs insta a la ciutadania a continuar complint les mesures preventives per a fer front a la lluita contra el Covid-19

Connect on Linked in

El primer cap de setmana de toc de queda ha finalitzat amb la interposició de tretze infraccions per part de la Policia Local d’Alaquàs. Aquestes xifres reflexen que donat l’índex de població d’aquests dos municipis, s’està complint de manera generalitzada la normativa vigente per la majoria de la ciutadania. Tot i això, des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda la importància de continuar complint totes les mesures de seguretat així com el toc de queda per a fer front a la lluita contra el Covid-19.

Les tasques de control del toc de queda s’estan realitzant de manera conjunta amb el municipi d’Aldaia tal i com van acordar el passat 14 de juliol els Alcaldes d’Alaquàs i Aldaia, Toni Saura i Guillermo Luján, que van decidir coordinar esforços per tal d’evitar l’incompliment del toc de queda. Durant tot el cap de setmana, especialment durant l’horari nocturn comprés entre la 1 i les 6 hores, es van realitzar controls conjunts per admbós cossos policials en diferents vies de titularitat compartida com carrer Conca, Carretera d’Aldaia i Albereda Nord-Sor Ángela de la Cruz amb l’objectiu de reforçar el compliment de les mesures preventives adoptades que permeten a les veïnes i els veïns recuperar la normalitat el més aviat possible.

Els agents policials van efectuar també diferents rondes de vigilància per zones com parcs i zones verdes sense detectar cap reunió social que superara el màxim permés de 10 persones.

Cal destacar que l’incompliment del confinament nocturn està considerat actualment com a infracció lleu i és sancionat amb multes des de 60 euros fins als 600 euros mentre que si es detecta altres tipus de conductes es considera infracció greu amb multes d’entre 601 a 3000 euros ja que són considerades conductes perilloses en relació a la possible propagació del virus.