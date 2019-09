Alaquàs inverteix 4´3 milions d’euros als centres educatius públics durant l’estiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb la finalització d’aquestes obres, Alaquàs passa a ser un dels primers municipis de tota la Comunitat Valenciana en executar aquest pla de millora dels centres docents

Les obres de millora i renovació dels centres educatius públics del Pla Edificant, el projecte de la Conselleria d’Educació dut a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs està donant els seus últims passos. Els treballs que contemplaven la reforma, adequació i equipament dels centres docents públics, executats ja al 95%, s’han dut a terme durant l’estiu, en un temps rècord per tal d’interferir el mínim amb el curs escolar.

El passat 18 de setembre, l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura, acompanyat pel regidor de l’àrea, els tècnics encarregats de la supervisió dels treballs i les direccions dels centres docents, visitaven les obres que han permés dotar als centres dels recursos necessaris que garantisquen el benestar dels i les alumnes del municipi. Una visita que es suma a la ronda de seguiment que l’Ajuntament ha dut a terme des que es van posar en marxa els treballs al mes de juny, coincidint amb la finalització del curs escolar.

La visita començava a primera hora del matí al col·legi Vila d’Alaquàs on les intervencions efectuades es podien contemplar des de el carrer. El centre compta amb una nova tanca amb vistes al carrer Conca. Als treballs de la supressió de barreres arquitectòniques, la millora de la instal·lació elèctrica, la rehabilitació de banys i els treballs de fusteria es suma la instal·lació d’una escala d’incendis a l’edifici annexe.

Les tasques que ara es centren en la rehabilitación dels banys del gimnàs, canvi de la porta del mateix i de jocs infantils es completarà amb la instal.lació d’un ascensor.

Els i les alumnes del col·legi Sanchís Almiñano iniciaven el curs també amb nous equipaments. Al centre han sigut substituïdes finestres, s’ha instal·lat un sistema de calefacció a l’edifici infantil i iluminació led, a més d’un ascensor, banys reformats a l’edifici de primària i la instal·lació de fibra òptica, entres altres equipaments. El següent pas previst és la construcció d’un nou gimnàs als terrenys que actualment ocupa el Col·legi Ciutat de Cremona.

A l’Institut Faustí Barberà, s’han dut a terme els corresponents treballs per a l’aïllament acústic d’aules de música i el canvi de paviment en les pistes esportives. També s’han substituït finestres, dut a terme treballs de pintura i s’ha instal·lat una doble porta d’entrada per a l’alumnat, per millorar el confort tèrmic. A més el centre compta amb nous sistemes de ventilació en la primera i segona planta.

Al col·legi Bonavista els treballs han estat centrats en l’eliminació de barreres arquitectòniques, reparació de l’escala de l’edifici principal, la repavimentació de l’entrada, substitució de finestres abatibles per corredisses, la instal·lació d’un ascensor, nou sistema de prevenció i extinció d’incendis, instal·lació de nova canalització de la xarxa de clavegueram i connexió a la xarxa general, reforma de banys, nou sistema de climatització a l’edifici infantil, la millora del sistema elèctric i calefacció a tot el centre.

Al col·legi González Gallarza les tasques es concreten amb la reparació dels baixants i de la teulada a l’edifici de primària i infantil, també el canvi de finestres i persianes en educació infantil, el sistema de regulació de calefacció, la construcció d’un magatzem al pati infantil, treballs de pintura a més de la renovació del sistema elèctric. A l’edifici de primària ha sigut instal·lat un ascensor.

A l’Institut Clara Campoamor, s’ha treballat en la millora de la sala d’usos múltiples, el tancament de terrassa interior, la divisió de l’aula de plàstica, reparació de goteres i la substitució d’elements de fusteria metàl·lica. Ara, les últimes actuacions es centren en la reparació de la façana de fusta i l’adaptació de la casa conserge que es convertirà en un nou espai docent.

Totes aquestes actuacions que s’han dut a terme donant resposta a les peticions de millora que els centres educatius van traslladar al consistori i les intrevencions indicades pels tècnics municipals, es complementen amb la construcció del nou centre educatiu del Ciutat de Cremona, el que suposarà una inversió total de prop de 9 milions d’euros.

Amb la finalització d’aquestes obres Alaquàs passa a ser un dels primers municipis de tota la Comunitat Valenciana en executar aquest pla de millora del centres educatius públics.