Alaquàs ofereix una programació molt variada en educació no reglada dirigida a persones majors 18 anys

La matrícula per als diferents cursos podrà realitzar-se a partir del 25 de setembre.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha publicat l’oferta formativa que s’impartirà enguany per a les persones majors de 18 anys que vulguen continuar aprenent i estudiant en l’àmbit de l’educació no reglada. Un servei municipal que tracta de donar resposta a les demandes i necessitats educatives i culturals de la població adulta i que té per objectiu proporcionar un desenvolupament integral a totes les persones interessades.

La programació que ofereix l’Ajuntament d’Alaquàs és molt variada i articulada en diferents tipus de matèries: inclusió social i ciutadana, comunicació digital, llengües estrangeres, creació i expressió literaria, salut, benestar i envelliment actiu i música i història.

Dins dels cursos d’inclusió social i ciutadana, les persones interessades podran triar el curs de lectoescriptura i càlcul així com el de lectura funcional. Pel que fa als tallers de comunicació digital destaquen el d’iniciació a la competència digital, informàtica en diferents nivells, ús del mòbil i les tic en la relació administració pública-ciutadà.

Pel que fa a llengües estrangeres, l’Ajuntament d’Alaquàs impartirà anglés nivel iniciació i preparació del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Respecte a la matèria de creació i expressió literaria hi haurà un taller de gramàtica i ortografia i pel que fa als cursos relacionats amb salut, benestar i envelliment actiu, les persones adultes podran inscriure’s al taller d’estimulació cognitiva, al d’agilitat mental, al d’iniciació a la psicologia o al de nutrició i salut.

Per tal de completar aquesta oferta i per donar resposta a totes les necessitats, l’Ajuntament d’Alaquàs ofertarà també el taller “Entenent la música” que serà impartit pel Quique Parreño, director de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs i un seminari sobre història local que dirigirà el director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan Redal.

Per que fa a les inscripcions, del 18 al 24 de setembre està obert el periode de matrícula per a l’alumnat matriculat l’últim trimestre del curs anterior. La matrícula per a les persones empadronades a Alaquàs i que no estigueren matriculats l’any anterior es realitzarà a partir del 25 de setembre en la Biblioteca del Castell. Cal demanar cita prèvia a partir del 24 de setembre en els telèfons 672288884 o 672132109 o enviant un correu electrònic a unpas@alaquas.org. El pagament es podrà efectuar una vegada s’haja realitzat aquest tràmit en els caixers de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Una vegada més, l’Ajuntament d’Alaquàs continua apostant, a través de projectes educatius d’aquest tipus, per una educació pública i de qualitat per a totes les persones d’Alaquàs sense distinció d’edat. Des de 2007, el Castell d’Alaquàs s’ha convertit en una seu per a l’educació de persones adultes.

Tots aquests cursos s’impartiran al Castell d’Alaquàs en el marc de la nova Universitat Popular d’Alaquàs i seran completats amb els que ofereix la Conselleria d’Educació a través del Centre de Formació per a Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs.