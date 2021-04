Alaquàs participa en el seminari estatal “teixint amb corresponsals juvenils” organitzat per la xarxa joves.net

Print This Post

Alaquàs ha participat en el seminari estatal en línia “Teixint amb corresponsals juvenils” organitzat per la Comissió de Corresponsals Juvenils del consorci Xarxa Joves.net en el qual van participar un total de 36 professionals de joventut.

El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs, com a part important en l’organització d’aquesta jornada, i mostra de la seua trajectòria i treball exemplar en aquesta matèria des de l’any 2008, sent un dels primers municipis en treballar amb persones joves voluntàries amb l’objectiu d’informar per a participar, va ser un dels encarregats de coordinar i moderar la mesa de treball “La participació política en el treball de corresponsals”.

Aquest seminari és fruït del conveni signat per la Xarxa Joves.net i l’Institut Valencià de la Joventut IVAJ i ha sigut creat amb l’objectiu d’ampliar, debatre i conéixer projectes similars de Corresponsals a nivel nacional. Ha estat dirigit a professionals de Joventut amb experiència que tinguen implementats en els seus municipis programes de corresponsals o antenes juvenils i/o xarxes de joves en centres educatius, centres juvenils o altres espais de participació que siguen difusors d’informació juvenil i que alhora formen part d’una xarxa comarcal, regional o estatal.

La intenció del seminari és compartir bones pràctiques del treball en xarxa amb projectes consolidats i debatre sobre millores com normativa, protocols, relacions polítiques, educatives i altres. L’event va ser retransmés en el canal de Youtube de l’IVAJ i es pot consultar en el següent enllaç https://www.youtube.com/watch?v=9LxW1QvBb88.