Alaquàs planta 202 arbres i vora 3500 plantes de flor durant l’any 2020

Alaquàs commemora el Dia de l’Arbre amb l’elaboració d’un vídeo que fa un recorregut pels arbres més destacats d’Alaquàs, la posada en marxa d’una activitat de dibuix per a l’alumnat i la seua adhesió a la campanya “Un Árbol por Europa” de l’organització Equipo Europa

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa diferents iniciatives per a celebrar el Dia de l’Arbre que es va conmemorar el passat diumenge 31 de gener. Tot i que enguany no hem pogut realitzar la tradicional festa en què el Consell de Xiquets i Xiquetes és el protagonista o la plantació d’arbres amb la ciudatania, l’Ajuntament d’Alaquàs no ha volgut perdre l’oportunitat de convidar les veïnes i veïns a recordar aquesta data per a prendre consciència sobre la importància de la presència dels arbres en tots els ambients humans pels beneficis ambientals, socials, culturals i econòmics que tenen. Una de les activitats destacades per a commemorar la data del 31 de gener ha sigut l’elaboració d’un vídeo que fa un recorregut per gran part dels arbres que hi ha a Alaquàs i que convida a la ciutadania a gaudir d’ells i respectar-los. Destaca també l’activitat de dibuix posada en marxa per a l’alumnat menor de 16 anys que ha consistit en triar l’arbre preferit pels xiquets i xiquetes i fer un dibuix amb ell. Els dibuixos es poden contemplar ja als canals oficials de l’Ajuntament. https://www.alaquas.org/url/ql889

Cal destacar a més que l’Ajuntament ha decidit adherir-se al manifest “Un Árbol Por Europa” que naix per iniciativa de l’organització Equipo Europa arran d’una proposta de David Sassoli, President del Parlament Europeu en el qual tots els alcaldes partícipes assumeixen el compromís de Plantar un arbre en el seu municipi i visibilitzar la importància del desenvolupament sostenible en l’àmbit local Involucrar les persones joves en els processos de presa de decisions en matèria de sostenibilitat local.

Una de les polítiques prioritàries de l’Ajuntament és el respecte al medi ambient. Una bona mostra és que durant l’any 2020 es van plantar un total de 202 arbres i vora 3500 plantes en flor. Es van realitzar a més activitats per a fomentar iniciatives participatives difonent entre la ciutadania la cura de la naturalesa i el respecte al medi ambient i als nostres elements vegetals.

Des de l’Ajuntament es van realitzar també diferents actuacions per a la millora de l’enjardinament en els parcs i jardins amb l’objectiu de dotar Alaquàs de més espais verds i es va actuar també en diversos carrers del municipi com la plaça Francesc Tárrega, els carrers Mare Oviedo i Beat Gaspar Bono i la piscina municipal.

Una de les actuacions destacades va ser també la millora i actualització del jardí de cactus del parc del Dijous que va comptar amb la col•laboració del Taller d’Ocupació del Centre Municipal de Formació. També l’enjardinament realitzat al carrer Beniparrell del barri de la Puríssima i la plantació a l’avinguda Blasco Ibáñez entre el carrer Rafael Alberti i rotonda de la Torre. S’ha actuat també en la rotonda de Camí Vell de Torrent així com també en l’entrada pel sud al poble i s’han millorat les jardineres del carrer Major i altres punts de la població.