Alaquàs presenta al Diputat de Turisme el projecte “175 anys de música de banda”

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó i el directiu de l’entitat i investigador sobre la música de banda a Alaquàs, David Gómez Zambrano, s’han reunit hui amb el Diputat de Turisme i Música de Banda, Jordi Mayor, per tal de donar-li a conéixer el projecte elaborat amb motiu del 175 aniversari de la Unió Musical d’Alaquàs.

En la reunió s’ha posat de manifest la importància que des de sempre ha tingut la cultura musical per a Alaquàs. L’Alcalde d’Alaquàs ha posat de relleu el treball realitzat per la Unió Musical d’Alaquàs durant tota la seua trajectòria i el seu esforç per contribuir i apropar la cultura a la ciutadania així com fomentar l’educació musical. El Diputat de Turisme i Música de Banda, Jordi Mayor, ha valorat de manera molt positiva aquest esforç realitzat i s’ha compromés a col·laborar en la programació preparada per tal de celebrar aquesta efemèride.

La celebració del 175 aniversari de la Unió Musical d’Alaquàs sorgeix arran de la investigació històrica realitzada pel directiu de l’entitat musical David Gómez Zambrano qui, mogut pel seu interés sobre la música de banda, va decidir endinsar-se en els arxius de la Diputació de València, l’Històric de la Comunitat Valenciana, l’Arxiu del Regne i altres com l’Arxiu Municipal per tal de descobrir els orígens de la música de banda al municipi. Un estudi a través del qual s’ha demostrat que la Unió Musical d’Alaquàs no té 70 anys sinó que la seua història es remunta a l’any 1846 amb l’existència d’una banda de música a Alaquàs.

Per aquest motiu la Unió Musical d’Alaquàs ha decidit celebrar aquesta data i s’ha posat a treballar en l’organització d’una programació que s’iniciarà al mes de novembre amb l’objectiu de celebrar el 175 aniversari i ajudar a consolidar la imatge de la cultura musical de la gent d’Alaquàs a través de tota una sèrie d’activitats per tal d’apropar la música a un major nombre de públic.

La programació inclourà a més d’actuacions musicals tot un projecte a través del qual es pretén recuperar, investigar i difondre el patrimoni musical amb l’objectiu d’augmentar l’alumnat així com les persones sòcies que formen la Unió Musical d’Alaquàs Un projecte col·lectiu que pretén posar en valor la UMA i donar a conéixer la seua singularitat.