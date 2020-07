Alaquàs presenta la nova Escola de Futbol Municipal que serà gestionada per l’Associació de Futbolistes del València CF

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el president de l’Associació de Futbolistes del València CF, Fernando Giner, han signat hui al Castell d’Alaquàs el contracte per a la gestió de l’escola

L’Associació de Futbolistes del València CF s’encarregarà a partir d’ara de la gestió i coordinació de l’Escola de Futbol Municipal d’Alaquàs. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el president de l’Associació de Futbolistes del València CF, Fernando Giner, han signat hui dimecres 22 de juliol al Castell d’Alaquàs el conveni per a la seua gestió. A l’acte de presentació han assistit a més els membres de la junta directiva Miguel Ángel Bossio, Juan Sánchez, Luis Pascual, José Manuel Sempere, Arturo Boix i Toni Payá així com una representació de regidores i regidors de l’Ajuntament.



En l’acte, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha destacat que “estic segur que la gestió per part de l’Associació aportarà un plus de qualitat a la nostra escola per a continuar transmetent a les nostres xiquetes i xiquets els valors de l’esport com poden ser el treball en equip, companyonia, igualtat, compromís i èxit personal. Ha desitjat a més que “aquest siga el principi d’un gran futur per a les i els nostres esportistes” i ha recordat que “l’esport és un dels eixos fonamentals i vertebradors de la nostra política i continuarem treballant perquè així siga”.



Per la seua part, el president de l’Associació, Fernando Giner, s’ha mostrat molt satisfet per aquesta adjudicació i ha destacat que l’escola “treballarà per a continuar impartint els valors del València CF a les xiquetes i xiquets”. Giner ha posat l’accent principalment a continuar potenciant el futbol femení des de la base i ha recordat a més que “l’Associació se sent lligada de manera especial a la població d’Alaquàs des que participem en l’homenatge al nostre benvolgut president Jaume Ortí”.



L’ampliació de l’Escola permetrà posar l’experiència dels exjugadors del València CF al servei de la formació dels més joves d’Alaquàs. “Farem un salt de qualitat, amb la seua experiència serviran d’exemple i model per als més joves d’Alaquàs”, ha destacat Giner.



L’Associació de Futbolistes del València CF ha resultat l’adjudicatària en el concurs públic convocat per l’Ajuntament d’Alaquàs per a la coordinació de l’Escola de Futbol.



L’Escola comptarà amb equips des de querubins fins a juvenils i tindrà la seua seu al Poliesportiu Municipal El Terç d’Alaquàs, una de les millors instal·lacions de la Comunitat València amb dos camps per a la pràctica de futbol 11 i cinc de futbol 8 de gespa artificial. El complex esportiu compta també amb vestuaris per a tots els equips, graderies, gimnàs, sala de fisioteràpia i cafeteria.



A més de la gestió de l’Escola de Futbol d’Alaquàs, l’Associació de Futbolistes del València CF té Escola de Futbol a Nàquera, coordina l’Escola de Futbol a Silla de Rodes o A-Ball, l’Acadèmia de Futbol Sala del València CF, amb seu al Col·legi Patronat San José Obrer de València i l’Acadèmia de Futbol a Romania.