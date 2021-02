Alaquàs realitza treballs de manteniment de pintura en 19 passos de vianants en el barri de la Puríssima

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha procedit també a la instal·lació de reductors de velocitat en diversos punts del municipi i al reforçament de la senyalística horitzontal en diversos encreuaments amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat recentment treballs de manteniment en la pintura de 19 passos per a vianants en l’avinguda Horta, concretament en el Barri de la Puríssima. Es tracta d’un compromís que vé a donar resposta a les demandes de les veïnes i els veïns d’aquesta zona i que té per objectiu garantir la seguretat ciutadana en aquesta zona freqüentada tant per vianants com per vehicles.

La Policia Local d’Alaquàs i el servei de la Brigada Municipal ha procedit també a la instal·lació i revisió dels reductors de velocitat en zones on s’ha detectat la seua necessitat. Una d’elles en Camí Vell de Torrent, prop del col·legi públic Ciutat de Cremona. En aquesta zona s’han reposat també algunes peces del reductor existent en aquesta mateixa via que s’havien deteriorat a causa de la plutja. Aquest està ubicat just en la incorporació a Alaquàs des de la CV-410 per tal d’obligar als vehicles a adequar la seua velocitat a la circulació urbana.

S’ha reforçat a més la senyalística horitzontal viària de limitació de velocitat màxima a 30 quilòmetres per hora en l’avinguda General Palafox, just en les immediacions del col·legi públic Bonavista així com també en la intersecció en camí dels Mollons amb Costera. Altra de les senyilístiques horitzontals reforçades ha sigut la que indica STOP ubicada en el creuament de carrer Santa Anna amb Lanjarón.

Aquesta actuació forma part dels treballs en matèria de seguretat vial posats en marxa per la Policia Local d’Alaquàs per tal de conèixer les zones amb més sinistralietat i els punts més conflictius on hi ha necessitat de reforçar les marques vials i les senyals de trànsit per tal de reduir l’índex d’accidentalitat.