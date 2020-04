Alaquàs reparteix 140 lots de productes de primera necessitat donats per la cadena de supermercats Mercadona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El voluntariat de Coronavirus amb Cor️, impulsat pel col·lectiu Alaquàs Debat, en coordinació amb l’Ajuntament del municipi, han sigut els encarregats de fer arribar aquestos aliments a les famílies més vulnerables del poble.

Alaquàs continua mobilitzant-se com a poble solidari, de fet ahir de vesprada, el grup de persones voluntàries que conformen l’iniciativa Alaquàs amb Cor️ repartien un total de 140 lots d’aliments entre les famílies més vulnerables del poble. Una acció coordinada amb Càritas Alaquàs, Creu Roja, l’Associació gastronòmica el Cullerot, l’empresa de transport el Valor de una Promesa i l’Ajuntament del municipi.

Un treball altruista i desinteressat pel bé comú que començà amb l’arreplegada dels aliments als supermercats del poble de la cadena Mercadona, mitjançant l’ajuda de transports Miguel Marí, que va posar a disposició de l’Ajuntament els seus camions frigorífics per mantindre la cadena de fred dels aliments, i que portà a la seu de l’associació El Cullerot on esperaven els voluntaris de coronavirus amb cor per preparar les 140 bosses d’aliments i repartir-les entre les families ateses en Càrites, Creu Roja i serveis socials del nostre municipi.