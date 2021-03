Alaquàs treballa en la millora i adequació dels espais verds municipals

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat durant l’any 2020 diversos treballs d’enjardinament en diferents espais del municipi dins de la seua política de respecte cap al medi ambient i l’entorn verd urbà

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat un informe de tots els espais verds del municipi per tal de conéixer el seu estat i procedir a la seua millora i adequació. L’objectiu d’aquesta actuació és dotar Alaquàs de més zones d’enjardinament i millorar l’ecosistema, augmentar la biodiversitat i consciencar la ciutadania de la importància del respecte cap a aquestes zones. Aquest informe, que es pot consultar a la pàgina web municipal en l’enllaç https://www.alaquas.org/mediambient.asp?i=0 es realitzarà tots els anys per tal de donar a conéixer a la població el seu estat així com totes les actuacions de millora.

Per a l’elaboració d’aquest informe s’han tingut en compte tots els treballs d’enjardinament posats en marxa en diferents espais del municipi. A més, s’han realitzat treballs de revisió i renovació de tot l’arbratge del municipi i han sigut retirats certs exemplars per tal d’evitar riscos per possibles trencaments i caigudes a la via pública o afectació a infraestructures.

Pel que fa als treballs de noves plantacions al municipi, l’informe destaca que durant l’any 2020 es van plantar un total de 204 arbres i vora 3500 plantes en flor. Es van realitzar a més activitats per a fomentar iniciatives participatives difonent entre la ciutadania la cura de la naturalesa i el respecte al medi ambient i als nostres elements vegetals.

L’any 2020 va començar amb la plantació de 71 exemplars d’oms donats pel Centre Nacional de Recursos Genètics Forestal, fruit de l’acord entre l’Ajuntament d’Alaquàs i el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació del que depèn aquest centre. Es tracta d’exemplars d’uns 2,5 metres d’altura i amb un perímetre de tronc de 16-20 cm.

En febrer, es van celebrar diferents activitats emmarcades dins de la celebració del Dia de l’Arbre a Alaquàs. El dia 2 de febrer el Consell de xiquets i xiquetes d’Alaquàs va protagonitzar una jornada de conscienciació mediambiental amb la plantació de diferents arbres fruiters en la col·lecció botànica ubicada als Horts Urbans d’Alaquàs. El 8 de febrer se celebrava una jornada mediambiental que va comptar amb una important resposta per part de la ciutadania. Prop d’un centenar de veïns i veïnes es donaren cita per a la plantació d’arbres. Els equips de treball es van distribuir pel parc i plaça del Rollet, el carrer Antonio Machado i l’Albereda nord. S’han realitzat també noves plantacions a la plaça Francesc Tárrega i al carrer Mare d’Oviedo i al carrer Beat Gaspar Bono.

Durant l’any 2020, en diferents actuacions, s’ha millorat l’enjardinament de la piscina municipal al poliesportiu del Bovalar amb la introducció d’arbrat per aconseguir més espais d’ombra i millorar la qualitat paisatgística d’aquest entorn. A més, s’ha completat l’enjardinament de l’entrada al pavelló del poliesportiu del Bovalar.

Una de les actuacions destacades realitzades pel Taller d’Ocupació del Centre Municipal de Formació d’Alaquàs Sembrant Alaquàs i coordinats pel departament de Desenvolupament sostenible, Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Alaquàs ha sigut la millora i actualització del jardí de cactus del Parc del Dijous. En aquest espai s’ha millorat el sistema de reg, s’han plantat noves espècies tant de plantes crasses com diferents cactus i s’ha col·locat una bordura de travesses i pedra decorativa. Altre projecte ha sigut l’enjardinament realitzat al Carrer Beniparrell del Barri de la Puríssima. S’ha optat en aquest sentit per un jardí de plantes de flor de baix manteniment amb l’objectiu de dotar d’un espai colorit no sols al barri sinó també al municipi i millorar la seua diversitat

En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament ha plantat també plantes en flor a l’avinguda Blasco Ibáñez, entre el carrer Rafael Alberti i la rotonda de la Torre i en la nova rotonda de Camí Vell de Torrent A l’entrada pel sud del poble d’Alaquàs s’ha enjardinat l’espai on apareixen les lletres corporatives d’Alaquàs. En aquest espai s’han plantat més de 2.000 plantes, entre arbustives i plantes de flor.

A més de les plantacions i posada en marxa de jornades mediambientals, l’Ajuntament d’Alaquàs ha participat en convocatòries com l’Arbre de l’Any amb la Garrofera del Bovalar d’Alaquàs, un certamenque va servir per a donar-la a conèixer entre els veïns i veïnes de la població d’Alaquàs i posar-la en valor. En el programa Viles en Flor hem tornat a ser guardonats amb 4 flors, sent un dels pobles amb millor qualificació. Finalment, en referència al verd urbà d’Alaquàs a l’any 2020, s’ha licitat la Gestió Plagues Verdes i la Poda i manteniment de palmeres a empreses que contribuirán a mantenir i millorar el nostre patrimoni verd, tant important per a la nostra vida i per a la qualitat del poble.

L’informe destaca també que tot i que es fa incidència en el nombre d’arbres i plantes plantats, no s’ha d’oblidar que no sols és important la quantitat d’arbres que tenim presents a la població, sinó també l’estat i la qualitat de l’arbrat i altres elements vegetals i la cura que fem d’ells, aspecte en el que s’està treballant per tal de millorar cada dia més la infraestructura verda d’Alaquàs.