Albal destinarà més de 250.000 euros en la modernització del carrer Sant Antoni

L’ alcalde ha compartit el projecte amb el veïnat de la zona en una reunió celebrada la setmana passada





El carrer Sant Antoni d’Albal on resideixen unes 60 famílies de la localitat modernitzarà la seua imatge a partir de gener de 2020, l’Ajuntament ha anunciat als seus residents aquesta intervenció municipal a la qual destinarà més de 250.000 euros i les obres dels quals s’allargaran durant un termini aproximat de tres mesos. Va ser l’alcalde Ramón Marí qui va comunicar als veïns el projecte, en una trobada celebrada en la zona dimecres passat 30 d’octubre i on el barri va poder traslladar la seua opinió.



El primer edil al costat de l’Enginyer municipal, Óscar González, van explicar en què consistiran les obres i que són, en paraules de Marí, “un compromís amb el barri”. La modernització contempla la millora de l’accessibilitat, de la xarxa de sanejament i pluvial i la disminució del trànsit rodat.



El carrer Sant Antoni és al costat de Sant Roc, la més antiga del municipi, una via de dimensions molt estretes, amb voreres que en l’actualitat mesuren mig metre en alguns trams i que ara seran ampliades per a la seguretat veïnal que, en la seua majoria, és longeva. A més, Sant Antoni rep el trànsit d’una de les arterías més transitades del poble, el carrer Blasco Ibáñez, en aquest sentit, l’Enginyer municipal ha anunciat que per a disminuir la circulació es canviarà el sentit del carrer que passarà de ser d’eixida a ser d’entrada i que aquest es limitarà al pas sol dels residents.



Millorar la mobilitat per als vianants i ciclista de tot el nucli urbà ha sigut una màxima de l’executiu local que presideix Ramón Marí que, fa uns anys ha posat especial èmfasi en el barri antic. Aquestes polítiques han sigut reconegudes per la Generalitat Valenciana que fa pocs mesos ha distingit al consistori amb el Primer Premi de mobilitat pel projecte de semipeatonalización dels carrers situats en l’entorn a la Torre àrab.



Al carrer Sant Antoni es van construir fa uns anys habitatges adossats els propietaris dels quals posen de manifest ara la falta de capacitat dels seus immobles per a evacuar les aigües quan plou de manera intensa. El consistori s’ha compromés a donar una solució i determinar si és un problema de sanejament de les seues cases o derivat de l’antiguitat del carrer. El tècnic municipal va explicar que el projecte contempla la renovació de la xarxa de distribució de l’aigua potable i la millora de la xarxa de sanejament i de captació de pluvials.

Petició veïnal

El veïnat també va advertir a l’alcalde del mal estat i perillositat de l’habitatge antic situat en el número 30. L’endemà, el divendres 31 d’octubre, els serveis tècnics municipals van inspeccionar aquest immoble per a determinar si escau la declaració de ruïna imminent i instar a la propietat, mitjançant una ordre d’execució, a la seua demolició. Al temps, l’Ajuntament exigirà al propietari la neteja del solar contigu a la casa que allotja una de les colònies felines registrades en el municipi.