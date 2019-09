Albal ha realitzat obres de millora en els centres educatius.

Connect on Linked in

Les majors actuacions s’han fet en Ninos i el Juan Esteve amb un pressupost de quasi 1.080.000 euros



L’educació serà gratuïta per a 75 xiquets i xiquetes de 2-3 anys, a Albal



Dilluns que ve 9 de setembre arranca el curs escolar per als estudiants d’Albal, entre ells, per a 15 xicotets de 2-3 anys que començaran la seua marxa a l’aula del Col·legi Sant Blas després de l’habilitació, per part de la Conselleria d’Educació, d’una classe gratuïta. L’aula ja està a punt per a rebre’ls, té capacitat per a acollir a 18 xiquets i xiquetes, per la qual cosa el consistori que presideix Ramón Marí recorda a les famílies interessades que encara queden tres places vacants.

A primera hora d’aquest matí, la direcció del centre ha organitzat una xarrada informativa, amb els pares i mares, a l’aula d’infantil on cursaran aquests menors. Ha estat a càrrec de la tutora, Lorena López, qui ha donat a conéixer la metodologia i les normes del col·legi, “serà experiencial, vivencial, activa i viva, sense llibres”. Per a la seua implantació, segons explica, han begut d’altres experiències, “hem seguit molt de prop la d’un centre de Massalavés”. En la trobada, els progenitors han manifestat que esperen que els seus fills siguen feliços, que es sociabilicen, que aprenguen normes i hàbits i agafen confiança, gràcies al projecte educatiu.

L’adequació i obres de la classe i el mobiliari han sigut a càrrec de la Conselleria d’Educació qui també sufragarà les despeses del personal docent que estarà al capdavant de l’alumnat, un professor i un educador. La seua incorporació serà progressiva, no serà fins al divendres 13 de setembre quan estiguen els 15 alumnes. Hui també hem conegut que el gènere és molt equitatiu en aquest aula de 2-3 anys del col·legi Sant Blai, hi ha les mateixes xiquetes que xiquets.

Per part seua, la Presidenta de l’AMPA Sant Blai, Rosa Sanchis, ha anunciat que aquests nous alumnes podran participar de les activitats extraescolars que han organitzat per a aquest curs: joc sensorial, ioga i jardí musical són algunes de les propostes que començaran a l’octubre.

Aquests 15 estudiants, al costat dels 60 matriculats a l’Escola Municipal Ninos d’Albal, permet que 75 xiquets i xiquetes –nascuts en 2017- puguen estudiar gratuïtament el pròxim curs escolar en el municipi.

Albal millora els centres durant les vacances

Amb motiu de l’inici del nou curs escolar, aquest dilluns 9 de setembre, l’alcalde Ramón Marí i la regidora d’Educació, Melani Jiménez, visitaran alguns centres educatius per a desitjar-los un bon inici tant a docents com alumnat. Alguns d’aquests col·legis han sigut millorats aprofitant el període vacacional. Així, durant el mes d’agost, l’Ajuntament ha realitzat obres, gràcies a les aportacions dels plans de Diputació de València i Generalitat. Així, gràcies al Pla de Manteniment d’escoles de la institució que presideix Toni Gaspar, l’Escola Infantil Ninos ha rebut 38.000 euros amb els quals s’han construït les condícies de la sala d’usos múltiples i pati lateral del centre. Així mateix s’ha substituït el sòcol de totes les aules i pavimentat algunes zones del pati exterior, elevant-se a més uns centímetres per a evitar possibles inundacions durant les temporades de pluja. Per la mateixa raó s’ha col·locat un canaló lateral en la coberta exterior amb connexió a la xarxa general de manera que puga evacuar l’aigua pluvial.

Per part seua, el Juan Esteve Muñoz ha rebut 1.040.733 euros del programa Edificant per a millorar el centre. Des de juliol, es realitzen algunes intervencions importants, tals com la renovació de la fusteria interior i exterior, es construirà un gimnàs cobert al pati i, recentment, s’han adjudicat les empreses que realitzaran la millora del sistema de calefacció per a l’edifici de primària, així com la reforma completa de les condícies.